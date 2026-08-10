آن هاثاواي وقصة حملها الثالث مع عرض The Odyssey

تواصل النجمة والحائزة على جائزة الأوسكار آن هاثاواي خطف الانظار منذ ان أعلنت عن حملها الثالث، بالتزامن مع جولتها الترويجية لفيلمها الجديد The Odyssey منتصف شهر يوليو الماضي.



وأكدت آن هاثاواي أن خبر الحمل فاجأها وزوجها آدم شولمان، رغم أنهما كانا يرغبان بالفعل في توسيع عائلتهما وإنجاب طفل آخر.



وجاءت تصريحات آن هاثاواي خلال ظهورها في برنامج Late Night with Seth Meyers، حيث تحدثت للمرة الأولى بشكل أكثر تفصيلًا عن كواليس اكتشافها الحمل، كما كشفت عن اللقب الطريف الذي أطلقته هي وزوجها على الطفل المنتظر.





وتحدثت النجمة الأمريكية بروح مرحة عن الموقف، موضحة أنهما كانا يعلمان جيدا ما يفعلانه، لكنهما في الوقت نفسه شعرا بصدمة حقيقية عندما حدث الحمل بالفعل بهذه السرعة.



وفي إطار حديثها عن الحمل، كشفت آن هاثاواي عن اللقب الطريف الذي أطلقته هي وزوجها على طفلهما الثالث، إذ وصفته بـ«تسديدة في الثانية الأخيرة»، في إشارة إلى المصطلح الرياضي الذي يستخدم لوصف الهدف أو التسجيل الحاسم الذي يأتي قبل انتهاء المباراة بلحظات.



وتعيش آن هاثاواي خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفني، بالتزامن مع الترويج لفيلمها الجديد The Odyssey، إلى جانب استعدادها لاستقبال طفلها الثالث من زوجها آدم شولمان، الذي ارتبطت به منذ عام 2012.

