قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دخان كثيف بالمكان.. السيطرة على حريق داخل مخزن ببيانكي البيطاش غرب الإسكندرية
كامل أبو علي: الأهلي «الكبير بتاعنا».. بلاش تعصب والمنافسة داخل الملعب فقط
سوريا.. خارجون عن القانون يعتدون على مبنى إدارة منطقة عين العرب
بعد قرار الاستغناء عنه.. وكيل سيف جعفر يكشف موقف اللاعب من الزمالك
إسرائيل تحتجز جثامين 1700 فلسطيني كورقة مساومة في أي مفاوضات مستقبلية
قيام الليل قبل الفجر.. اغتنم فضلها وثوابها بأقل عدد ركعات
فض الأحراز في محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالمرج.. السبت
الفرق بين محضر سرقة التيار ومخالفة شروط التعاقد
كلية طب تعلن القبول بمجموع 50% فقط في مصر.. ما القصة؟
عقب استهداف خزان وقود.. مؤسسة النفط في ليبيا تعلن حالة الطوارئ القصوى
مشغلين أغاني وبيلفوا بالشوارع.. أول رد رسمي على فيديو قيادة شباب لسيارة إسعاف
رابط تقليل الاغتراب 2026 بعد نتيجة المرحلة الأولى.. موعد التقديم وشروط التحويل بين الكليات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

آن هاثاواي وقصة حملها الثالث مع عرض The Odyssey

آن هاثاواي
آن هاثاواي
محمد نبيل

تواصل النجمة والحائزة على جائزة الأوسكار آن هاثاواي خطف الانظار منذ ان أعلنت عن حملها الثالث، بالتزامن مع جولتها الترويجية لفيلمها الجديد The Odyssey منتصف شهر يوليو الماضي.

وأكدت آن هاثاواي أن خبر الحمل فاجأها وزوجها آدم شولمان، رغم أنهما كانا يرغبان بالفعل في توسيع عائلتهما وإنجاب طفل آخر.
 

وجاءت تصريحات آن هاثاواي خلال ظهورها في برنامج Late Night with Seth Meyers، حيث تحدثت للمرة الأولى بشكل أكثر تفصيلًا عن كواليس اكتشافها الحمل، كما كشفت عن اللقب الطريف الذي أطلقته هي وزوجها على الطفل المنتظر.

 

وتحدثت النجمة الأمريكية بروح مرحة عن الموقف، موضحة أنهما كانا يعلمان جيدا ما يفعلانه، لكنهما في الوقت نفسه شعرا بصدمة حقيقية عندما حدث الحمل بالفعل بهذه السرعة.


وفي إطار حديثها عن الحمل، كشفت آن هاثاواي عن اللقب الطريف الذي أطلقته هي وزوجها على طفلهما الثالث، إذ وصفته بـ«تسديدة في الثانية الأخيرة»، في إشارة إلى المصطلح الرياضي الذي يستخدم لوصف الهدف أو التسجيل الحاسم الذي يأتي قبل انتهاء المباراة بلحظات.


وتعيش آن هاثاواي خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفني، بالتزامن مع الترويج لفيلمها الجديد The Odyssey، إلى جانب استعدادها لاستقبال طفلها الثالث من زوجها آدم شولمان، الذي ارتبطت به منذ عام 2012.
 

آن هاثاواي أفلام آن هاثاواي The odyssey

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

جثة

التحريات تكشف كواليس مثيرة في جريمة التجمع: المجني عليها حامل في الشهر الأخير

سعر الذهب

الجرام يتجاوز 7000 جنيه.. زيادة مفاجئة في سعر الذهب اليوم الاثنين

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جيلان علاء

بيني وبين الأسرة كام شارع.. جيلان علاء تعلق على جريمة التجمع

ترشيحاتنا

المتهمبن

القبض على طالب قاد سيارة والدة بالجيزة

المتهمين

خناقة فى الميكروباص .. القبض على طرفى مشاجرة بالقليوبية

المتهمين

خلافات على البيع تتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل محل بالقاهرة

بالصور

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

بطائرات مسيرة.. سرقة 70 شعارا من سيارات فولكسفاجن ‏بلندن

شعارا من سيارات فولكسفاجن
شعارا من سيارات فولكسفاجن
شعارا من سيارات فولكسفاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد