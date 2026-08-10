أندرو باترسون: كيرت راسل الوجه الهادئ للشرير في The Rivals of Amziah King

يعود النجم كيرت راسل إلى الشاشة الكبيرة من خلال فيلم The Rivals of Amziah King، للمخرج أندرو باترسون، في شخصية مختلفة عن أدوار الأكشن الصاخبة التي ارتبط بها اسمه على مدار عقود، إذ يقدم هذه المرة رجل أعمال ناجحًا يدير شركة منافسة لأعمال أمزياه كينج، الذي يجسده ماثيو ماكونهي، في قلب عالم ريفي تدور فيه المنافسة حول تجارة العسل والنفوذ داخل المجتمع المحلي.

ويضع الفيلم راسل في الجانب الآخر من عالم أمزياه؛ فبينما يبدو بطل ماكونهي رجلًا قريبًا من مجتمعه، يعيش وسط أصدقائه ومربي النحل والموسيقيين، ويعامل مشروعه باعتباره امتدادًا لعائلته وحياته، يأتي منافسه باعتباره نموذجًا مختلفًا تمامًا لرجل الأعمال الذي يرى في تجارة العسل فرصة ومصدرًا للنفوذ. وتتحول المنافسة التجارية تدريجيًا إلى أحد المحركات الرئيسية للصراع في الفيلم.

أندرو باترسون: شخصية راسل باعتبارها الشرير

وقال المخرج أندرو باترسون أحد أكثر الجوانب اللافتة في شخصية راسل

هو أن الفيلم لا يقدمها باعتبارها الشرير التقليدي الذي يعتمد على العنف والاستعراض، بل يمنحها حضورًا أكثر هدوءًا وغموضًا، وهو ما التقطه النقاد بوضوح بعد العرض العالمي للفيلم في مهرجان SXSW 2025؛ حيث وصفت صحيفة The Guardian الشخصية التي يؤديها راسل بأنها رجل أعمال زراعي غامض يتمتع بما وصفته بـ "avuncular menace"، أي نوع من التهديد الذي يأتي في صورة رجل يبدو ودودًا ووقورًا، لكن حضوره يحمل في داخله قدرًا واضحًا من الخطر، وهذه المنطقة تحديدًا تبدو مناسبة جدًا لراسل، الذي يمتلك قدرة خاصة على تقديم الشخصيات التي لا تكشف نواياها بالكامل منذ اللحظة الأولى. فبدلًا من أن يكون وجوده في الفيلم مجرد مواجهة مباشرة مع ماكونهي، تصبح شخصيته جزءًا من المناخ العام للفيلم، حيث لا يمكن دائمًا معرفة الحدود الفاصلة بين رجل الأعمال المحترم والمنافس المستعد للذهاب بعيدًا لحماية مصالحه".

وأضاف، أن المواجهة بين راسل وماكونهي تضيف طبقة مختلفة للفيلم، خصوصًا أن ماكونهي يعود من خلال العمل إلى البطولة السينمائية بعد فترة غياب طويلة عن أدوار الأفلام الحية، حيث يؤدي ماكونهي شخصية أمزياه كينج، مربي النحل والموسيقي الذي يحاول إعادة بناء علاقته بابنته بالتبني كاتيري، التي تجسدها أنجلينا لوكينج جلاس، وبينما يمثل أمزياه صورة الرجل الذي بنى حياته حول المجتمع والعائلة والعمل الذي يؤمن به، يجسد راسل الطرف الآخر من المعادلة من خلال شخصية رجل أعمال يمتلك القوة والموارد والمصلحة المباشرة في السيطرة على السوق، وهنا تصبح المواجهة بين الشخصيتين أكثر من مجرد منافسة تجارية؛ إنها مواجهة بين رؤيتين مختلفتين للحياة والعمل والمجتمع، وهو ما يمنح شخصية راسل أهمية أكبر من حجم ظهورها على الشاشة.

وأشار باترسون "وعلي الرغم من أن راسل ليس بطل الفيلم الرئيسي، فإن وجوده يمثل عنصرًا أساسيًا في تصعيد الأحداث، حتى المراجعات التي اعتبرت دوره محدود المساحة أشارت إلى قدرته على ترك أثر واضح بمجرد ظهوره؛ إذ وصف أحد التقييمات الشخصية بأنها دور صغير نسبيًا، لكنه يفرض حضوره عندما يحتاج إليه الفيلم، وهذا ربما يكون أحد أسباب اختيار باترسون لراسل تحديدًا؛ فالممثل لا يحتاج إلى وقت طويل على الشاشة كي يمنح الشخصية وزنًا دراميًا، تاريخه الطويل في أفلام الجريمة والأكشن والويسترن يمنحه حضورًا قادرًا على جعل المشاهد يتوقع الخطر حتى في اللحظات التي تبدو فيها الشخصية هادئة.

ويحمل الفيلم كذلك بعض ملامح الويسترن الأمريكي المعاصر، إذ تدور أحداثه في المناطق الريفية بأوكلاهوما، ويضع شخصياته في مجتمع صغير تحكمه العلاقات الشخصية والمصالح الاقتصادية والمنافسة على الأرض والعمل، وقد وُصف الفيلم بالفعل بأنه يمزج بين الجريمة والموسيقى والدراما العائلية والويسترن الانتقامي، ويشارك في بطولة الفيلم كل من ماثيو ماكهوني وكيرت راسل، إلى جانب أنجلينا لوكينج جلاس، وكول سبراوس، وسكوت شيبرد، وروب مورجان، وتوني ريفولوري. الفيلم من إخراج أندرو باترسون، وكتب السيناريو جيمس مونتاج، بينما يشارك في إنتاجه كل من Black Bear وHeyday Films، وتتولى شركة United Motion Pictures توزيعه في مصر، ومن المقرر طرحه في دور العرض المصرية الخميس الموافق 13 أغسطس.