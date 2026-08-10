قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض.. أول صور من موقع عقار حدائق القبة المنهار جزئيا
سماع دوي انفجارين في المخا اليمنية.. والحوثيون يستهدفون مأرب بالصواريخ الباليستية
عايز خصم ورينا رقصة.. محطة وقود أمريكية تثير الجدل بعرض غير تقليدي لعملائها
فضل النوم على وضوء.. سنة نبوية يغفل عنها كثيرون وثوابها عظيم
سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11-8-2026
المرافعة في محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بـ 6 أكتوبر.. السبت
رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى اليومي
لحظات رعب تحت الأنقاض.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي انهيار عقار حدائق القبة
الضحايا تحت الأنقاض.. مصرع سيدة وطفلة وإصابة 5 إثر انهيار عقار بحدائق القبة
دخان كثيف بالمكان.. السيطرة على حريق داخل مخزن ببيانكي البيطاش غرب الإسكندرية
كامل أبو علي: الأهلي «الكبير بتاعنا».. بلاش تعصب والمنافسة داخل الملعب فقط
سوريا.. خارجون عن القانون يعتدون على مبنى إدارة منطقة عين العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أندرو باترسون: كيرت راسل الوجه الهادئ للشرير في The Rivals of Amziah King

أندرو باترسون
أندرو باترسون
أحمد إبراهيم

يعود النجم كيرت راسل إلى الشاشة الكبيرة من خلال فيلم The Rivals of Amziah King، للمخرج أندرو باترسون، في شخصية مختلفة عن أدوار الأكشن الصاخبة التي ارتبط بها اسمه على مدار عقود، إذ يقدم هذه المرة رجل أعمال ناجحًا يدير شركة منافسة لأعمال أمزياه كينج، الذي يجسده ماثيو ماكونهي، في قلب عالم ريفي تدور فيه المنافسة حول تجارة العسل والنفوذ داخل المجتمع المحلي.

ويضع الفيلم راسل في الجانب الآخر من عالم أمزياه؛ فبينما يبدو بطل ماكونهي رجلًا قريبًا من مجتمعه، يعيش وسط أصدقائه ومربي النحل والموسيقيين، ويعامل مشروعه باعتباره امتدادًا لعائلته وحياته، يأتي منافسه باعتباره نموذجًا مختلفًا تمامًا لرجل الأعمال الذي يرى في تجارة العسل فرصة ومصدرًا للنفوذ. وتتحول المنافسة التجارية تدريجيًا إلى أحد المحركات الرئيسية للصراع في الفيلم.

أندرو باترسون: شخصية راسل باعتبارها الشرير

وقال المخرج أندرو باترسون أحد أكثر الجوانب اللافتة في شخصية راسل

 هو أن الفيلم لا يقدمها باعتبارها الشرير التقليدي الذي يعتمد على العنف والاستعراض، بل يمنحها حضورًا أكثر هدوءًا وغموضًا، وهو ما التقطه النقاد بوضوح بعد العرض العالمي للفيلم في مهرجان SXSW 2025؛ حيث وصفت صحيفة The Guardian  الشخصية التي يؤديها راسل بأنها رجل أعمال زراعي غامض يتمتع بما وصفته بـ "avuncular menace"، أي نوع من التهديد الذي يأتي في صورة رجل يبدو ودودًا ووقورًا، لكن حضوره يحمل في داخله قدرًا واضحًا من الخطر، وهذه المنطقة تحديدًا تبدو مناسبة جدًا لراسل، الذي يمتلك قدرة خاصة على تقديم الشخصيات التي لا تكشف نواياها بالكامل منذ اللحظة الأولى. فبدلًا من أن يكون وجوده في الفيلم مجرد مواجهة مباشرة مع ماكونهي، تصبح شخصيته جزءًا من المناخ العام للفيلم، حيث لا يمكن دائمًا معرفة الحدود الفاصلة بين رجل الأعمال المحترم والمنافس المستعد للذهاب بعيدًا لحماية مصالحه".

وأضاف، أن المواجهة بين راسل وماكونهي تضيف طبقة مختلفة للفيلم، خصوصًا أن ماكونهي يعود من خلال العمل إلى البطولة السينمائية بعد فترة غياب طويلة عن أدوار الأفلام الحية، حيث يؤدي ماكونهي شخصية أمزياه كينج، مربي النحل والموسيقي الذي يحاول إعادة بناء علاقته بابنته بالتبني كاتيري، التي تجسدها أنجلينا لوكينج جلاس، وبينما يمثل أمزياه صورة الرجل الذي بنى حياته حول المجتمع والعائلة والعمل الذي يؤمن به، يجسد راسل الطرف الآخر من المعادلة من خلال شخصية رجل أعمال يمتلك القوة والموارد والمصلحة المباشرة في السيطرة على السوق، وهنا تصبح المواجهة بين الشخصيتين أكثر من مجرد منافسة تجارية؛ إنها مواجهة بين رؤيتين مختلفتين للحياة والعمل والمجتمع، وهو ما يمنح شخصية راسل أهمية أكبر من حجم ظهورها على الشاشة.

وأشار باترسون "وعلي الرغم من أن راسل ليس بطل الفيلم الرئيسي، فإن وجوده يمثل عنصرًا أساسيًا في تصعيد الأحداث، حتى المراجعات التي اعتبرت دوره محدود المساحة أشارت إلى قدرته على ترك أثر واضح بمجرد ظهوره؛ إذ وصف أحد التقييمات الشخصية بأنها دور صغير نسبيًا، لكنه يفرض حضوره عندما يحتاج إليه الفيلم، وهذا ربما يكون أحد أسباب اختيار باترسون لراسل تحديدًا؛ فالممثل لا يحتاج إلى وقت طويل على الشاشة كي يمنح الشخصية وزنًا دراميًا، تاريخه الطويل في أفلام الجريمة والأكشن والويسترن يمنحه حضورًا قادرًا على جعل المشاهد يتوقع الخطر حتى في اللحظات التي تبدو فيها الشخصية هادئة.

ويحمل الفيلم كذلك بعض ملامح الويسترن الأمريكي المعاصر، إذ تدور أحداثه في المناطق الريفية بأوكلاهوما، ويضع شخصياته في مجتمع صغير تحكمه العلاقات الشخصية والمصالح الاقتصادية والمنافسة على الأرض والعمل، وقد وُصف الفيلم بالفعل بأنه يمزج بين الجريمة والموسيقى والدراما العائلية والويسترن الانتقامي، ويشارك في بطولة الفيلم كل من ماثيو ماكهوني وكيرت راسل، إلى جانب أنجلينا لوكينج جلاس، وكول سبراوس، وسكوت شيبرد، وروب مورجان، وتوني ريفولوري. الفيلم من إخراج أندرو باترسون، وكتب السيناريو جيمس مونتاج، بينما يشارك في إنتاجه كل من Black Bear وHeyday Films، وتتولى شركة  United Motion Pictures  توزيعه في مصر، ومن المقرر طرحه في دور العرض المصرية الخميس الموافق 13 أغسطس.

النجم كيرت راسل فيلم The Rivals of Amziah King أندرو باترسون أنجلينا لوكينج جلاس كول سبراوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

جثة

التحريات تكشف كواليس مثيرة في جريمة التجمع: المجني عليها حامل في الشهر الأخير

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جيلان علاء

بيني وبين الأسرة كام شارع.. جيلان علاء تعلق على جريمة التجمع

قطع المياه

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة وضعفها بمنطقتين صباح الأربعاء

ترشيحاتنا

مياه بني سويف

بني سويف .. انقطاع المياه عن مجلس قروى الحمام غدا

تعليم دمياط

دمياط اليوم.. تعويم سفينة وإصابة موظفة بإحدى الشركات وندوة عن الوعي السكاني

قوافل طبية

موجز اخبار الوادي الجديد| قوافل «100 يوم صحة» تجوب المراكز.. وتحرير 51 محضرًا خلال 20 حملة رقابية

بالصور

فورد تستعد لإطلاق كوجا الجديدة في 2029.. تصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد كوجا
فورد كوجا
فورد كوجا

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد