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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«نجيب الريحاني.. الضاحك الباكي» في صالون «كلام ف السيما» بسينما الهناجر

كلام في السيما
كلام في السيما
أحمد البهى

يستضيف مركز إبداع سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الخميس 13 أغسطس، صالون كلام ف السيما، تحت عنوان «نجيب الريحاني.. الضاحك الباكي».

يتناول الصالون مسيرة الفنان نجيب الريحاني، أحد أبرز رواد المسرح والسينما الكوميدية في مصر، من خلال استعراض محطات من تجربته الفنية ومناقشة إسهاماته في تطور الكوميديا المصرية، مع عرض مختارات من أعماله السينمائية والمسرحية والتوقف أمام دلالاتها الفنية.

ويشارك في اللقاء الكاتب والناقد السينمائي عصام زكريا، رئيس مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي السابق ومدير مهرجان القاهرة السينمائي الأسبق، إلى جانب الدكتورة والكاتبة والناقدة شيماء سعيد، والكاتبة الصحفية رانيا حفني، مدير تحرير جريدة الأهرام، وعدد من ضيوف الصالون.

ويأتي تنظيم الصالون ضمن برامج قطاع صندوق التنمية الثقافية الرامية إلى تقديم الفنون السينمائية والمسرحية وفتح مساحات للحوار حول رموز وتجارب الفن المصري، بما يسهم في إتاحة المعرفة الفنية للجمهور وتعزيز التواصل مع الأجيال الجديدة.

مركز إبداع سينما الهناجر سينما الهناجر دار الأوبرا المصرية كلام ف السيما نجيب الريحاني

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