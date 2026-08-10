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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسرح الثقافة المتنقل يصل قرية أبو بكر بالإسكندرية بفعاليات وورش إبداعية لاكتشاف مواهب الأطفال

أولى فعاليات القافلة الثقافية والفنية
أولى فعاليات القافلة الثقافية والفنية
أحمد البهى

استقبلت مدرسة أبو بكر الابتدائية أولى فعاليات القافلة الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بقرية أبو بكر التابعة لحي العامرية، بمحافظة الإسكندرية، وذلك عبر المسرح المتنقل، ضمن أنشطة وزارة الثقافة بقرى مبادرة "حياة كريمة".

وتضمنت القافلة في يومها الأول مجموعة متنوعة من الورش الفنية للأطفال من بينها تعليم فن الكونكريت تدريب وائل شهاوي، وورشة لتعليم أساسيات الرسم والتلوين، وأخرى لعمل تشكيلات فنية بالفوم جليتر وخامات معاد تدويرها تدريب دولت شبل وهاني البغدادي، بالإضافة إلى ورشة طرق على القصدير تنفيذ منى صلاح، ومشغولات يدوية بالخرز وتعليم مبادئ الكروشيه تنفيذ فاتن وحيد، وأخيرا ورشة طباعة بالاستنسل تدريب فاطمة أبو الفضل.

كما شهد اليوم محاضرة بعنوان "ترشيد استهلاك الكهرباء"، قدمتها لمياء نعينع، مدير قصر ثقافة برج العرب، تناولت خلالها أهمية ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، ودور كل فرد في الحد من معدلات الاستهلاك، من خلال اتباع عدد من السلوكيات البسيطة، منها إطفاء الأنوار والأجهزة غير المستخدمة، والاستفادة من الإضاءة الطبيعية، وعدم ترك الأجهزة في وضع الاستعداد لفترات طويلة.



أعقب ذلك فقرة اكتشاف مواهب لأبناء القرية نفذها حامد المهدي، وفقرة رسم على الوجه نفذها الفنان وائل الجيار، وسط تفاعل كبير من الأطفال.

واختتم اليوم مع عرض فني لفرقة أطفال وطلائع الشاطبي للفنون الشعبية بقيادة الفنانة سمر القصاص، تضمن باقة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور منها: "مصر الحكاية"، "يبهروك"، "إسكندرية المحروسة"، "العتبة جزاز"، "الفلاحي"، "أراجوز المدارس"، "إجازة سعيدة"، و"دقوا الشماسي".

تنفذ القافلة الثقافية بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة الإسكندرية، ومن خلال قصر ثقافة برج العرب، ومن المقرر أن تستمر فعالياتها حتى مساء غد الثلاثاء.

فعاليات القافلة الثقافية والفنية الهيئة العامة لقصور الثقافة هشام عطوة

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