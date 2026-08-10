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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حفيدة إسماعيل ياسين تكشف حقيقة اقامة كافية داخل منزله

اسماعيل ياسين
اسماعيل ياسين
أحمد البهى

نفت حفيدة الفنان إسماعيل ياسين، وجود كافيه داخل الشقة التي كان يقيم بها جدها في منطقة الزمالك، مؤكدة أن ما يتم تداوله بشأن عرض مقتنياته الشخصية داخل المكان غير صحيح.

وأوضحت على حسابها على “فيسبوك”، أن معظم مقتنيات إسماعيل ياسين فُقدت على مدار السنوات الماضية، ولم يتبقَ منها سوى عدد محدود تحتفظ به الأسرة، مشيرة إلى أن صاحب الكافيه دعا أفراد العائلة لحضور الافتتاح، لكنهم اعتذروا حتى لا يعتقد الجمهور أن المكان يقع داخل شقة الفنان الراحل أو يضم مقتنياته.

واوضحت سارة ياسين أن شقته في شارع 26 يوليو كانت في الدور الأرضي، بينما كانت الفيلا التي عاش بها مكونة من طابقين داخل إحدى العمارات بشارع محمد مظهر.

وأكدت أن الهدف من التوضيح هو الحفاظ على التاريخ الحقيقي لإسماعيل ياسين ومنع تداول معلومات غير دقيقة عن حياته ومقتنياته.

حفيدة الفنان إسماعيل ياسين إسماعيل ياسين الزمالك

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