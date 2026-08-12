بني سويف.. معلومات الوزراء يبحث دعم التحول الرقمي وتطوير الأداء

عقد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، اجتماعًا تنسيقيًا مع وفد من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لبحث واستعراض سبل الاستفادة من خبرات المركز في دعم جهود المحافظة بمجالات التحول الرقمي، ودعم اتخاذ القرار، وتطوير الخدمات والمشروعات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ضم الوفد: الدكتور فايز رزق الله، خبير التنمية المستدامة للمحافظات بمجلس الوزراء، والمهندس مدحت يوسف، مدير إدارة تنمية الأعمال، والمهندسة هيام عادل، مدير إدارة الخدمات الاحترافية، وذلك في حضور الأستاذ هيثم محمد، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة، داليا فيض الله، المشرف العام على المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، ناقش نائب المحافظ عددًا من مجالات الاستفادة من الخبرات والإمكانات الفنية للمركز في دعم منظومة العمل بالمحافظة، وتعزيز استخدام البيانات والمعلومات في اتخاذ القرار، إلى جانب بحث فرص تطوير الخدمات والمشروعات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الإدارة المحلية.

وأكد نائب المحافظ أهمية الاستفادة من الخبرات المتخصصة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بما يدعم جهود المحافظة في تنفيذ خططها التنموية،وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

