محافظ بني سويف يواصل لقاءاته الدورية مع حملة الدكتوراه والماجستير من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اجتماعا، ضمن سلسلة اجتماعاته الدورية مع حملة درجتي الماجيستير والدكتوراه من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية،لبحث آليات الاستفادة من خبراتهم العلمية في دعم خطط المحافظة الخدمية والتنموية في مختلف القطاعات، في إطار توجهات الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الكفاءات العلمية وبناء كوادر قادرة على دعم خطط التنمية.

ناقش المحافظ مقترحاً تقدمت به مجموعة محور النقل والمواصلات، لمنظومة النقل التكاملي بالشراكة بين المحافظة والقطاع الخاص،حيث أثنى المحافظ على الجهد المبذول في إعداد وصياغة المقترح، مؤكداً أهمية استيفاء كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بآلية وخطة التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية وواقعية التطبيق، وأنظمة التشغيل، ومراجعة القوانين واللوائح المنظمة، والاستفادة من التجارب السابقة في هذا الملف،وآلية التنسيق مع الجهات المتداخلة وذات الصلة بالملف.

كما أشار محافظ بني سويف إلى حرصه على حضور مقرري ومنسقي باقي المحاور، في الاجتماع، لإتاحة الفرصة أمامهم للإطلاع على أسلوب ونظام المناقشة ، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الكوادر ذات الخبرة في أي موقع، بما يسهم في طرح ومناقشة الأفكار العلمية وتحويلها إلى مشروعات تقدم حلولًا عملية للتحديات القائمة، وبما يخدم أهداف المحافظة.

جاء ذلك في حضور: العقيد وائل غريب مدير مشروع المواقف بالمحافظة، محمد البحيري منسق عام التواصل لحملة الماجيستير والدكتوراه،وأعضاء مجموعة محور النقل والمواصلات، ومنسقى محاور (التخطيط العمراني، التدريب والتشغيل، التمكين وبناء القدرات، التحول الرقمي ،الاستثمار ،السياحة، التطوير المُؤسسي، البيئة والمشاركة المجتمعية)

