نائب محافظ بني سويف يشهد عرض عروس النيل الفرعوني بممشى الكورنيش

شهد السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، العرض المسرحي «عروس النيل الفرعوني»، الذي نظم توجيه التربية المسرحية بمديرية التربية والتعليم بالممشى السياحي لكورنيش النيل، ضمن منافسات المشروع على مستوى الجمهورية، وفي إطار التعاون بين وزارتي التعليم والثقافة لتنفيذ المشروع القومي لإحياء المسرح المدرسي.

جاء ذلك بحضور الدكتور عصام عبد المهدي عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم،الدكتورة هبة الكيلاني عضو الإدارة المركزية للأنشطة بوزارة التربية والتعليم، أحمد حلمى مدير الثقافة،الأستاذ محمد صلاح وكيل مديرية التربية والتعليم، محمد بكري رئيس المدينة، أحمد عزت مدير الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، شريف حنفي رئيس اللجنة المشرفة على الكورنيش،وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية والمسؤولين عن الأنشطة الثقافية والفنية.

أشاد نائب المحافظ بالمستوى الفني للعرض وما تضمنه من أداء متميز للطلاب، مؤكدًا أهمية الأنشطة المسرحية والفنية في اكتشاف وتنمية المواهب الطلابية، وصقل مهاراتهم الإبداعية، وتعزيز قدرتهم على التعبير والمشاركة، بما يسهم في بناء شخصية متكاملة للطلاب، مشيرًا إلى دعم المحافظة لمختلف الأنشطة التي تتيح لأبناء بني سويف المشاركة في الفعاليات والمسابقات على المستويات المحلية والجمهورية.

من جهته أوضح وكيل وزارة التعليم أن تنظيم العرض يأتي ضمن مبادرة إحياء المسرح المدرسي، بالتعاون مع وزارة الثقافة، احتفالًا بعيد وفاء النيل في 15 أغسطس، ويهدف إلى تعزيز الانتماء والولاء للوطن والتعريف بمكانة نهر النيل في الحضارة المصرية، مع تصحيح الاعتقاد الشائع بأن المصريين القدماء كانوا يلقون بأجمل الفتيات في النيل، حيث يوضح العرض أن ما كان يُلقى هو دمية رمزية وليس إنسانًا.

شارك في العرض طلاب مدرستي الديوان الخاصة وهابي هوم الخاصة، وضم فريق العمل :بكري عبد العليم، موجه عام التربية المسرحية وأسامة محمود أحمد، وصبحي جورجي بطرس، فيما تولى أسامة محمود الإخراج، بمشاركة عدد من المتخصصين في الدراما والموسيقى والاستعراضات والديكور والإضاءة.