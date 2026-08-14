رئيس مدينة بني سويف يفتتح تطوير مسجد الرحمن خلف التأمين الصحي

أناب اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، في افتتاح مسجد الرحمن بمدينة بني سويف، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.

وقد أقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد المقام خلف التأمين الصحي على مساحة 370 متراً مربعاً بعد" صيانته وترميمه" وبتكلفة 700 ألف جنيهاً "جهود ذاتية"،وذلك في حضور: محمد بكري رئيس المدينة ،الشيخ علي دياب مدير أوقاف بندر بني سويف ،الشيخ أحمد سيد إمام وخطيب المسجد وجموع المُصلين.

