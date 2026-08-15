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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في الدول العربية اليوم السبت 15-8-2026.. تراجع عالمي وتحركات جديدة

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الذهب في عدد من الدول العربية اليوم السبت 15 أغسطس 2026 تحركات جديدة، بالتزامن مع تراجع سعر الأوقية عالميًا عن أعلى مستوياتها التي سجلتها خلال الأسبوع، وسط استمرار عمليات جني الأرباح وإعادة ترتيب المراكز الاستثمارية بعد موجة الصعود الأخيرة.

أسعار الذهب في السعودية

حافظت أسعار الذهب في السعودية على مستويات مرتفعة خلال تعاملات اليوم السبت، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 524.25 ريال سعودي، بينما بلغ سعر عيار 22 نحو 480.50 ريال.

وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 458.75 ريال سعودي، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 393.25 ريال، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 3670 ريالًا.

أسعار الذهب في الإمارات

استقرت أسعار الذهب في الإمارات عند مستويات مرتفعة خلال تعاملات اليوم، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 524.00 درهم إماراتي.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 485.25 درهم، وسجل عيار 21 نحو 465.25 درهم، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 398.75 درهم.

وسجل سعر الجنيه الذهب في الإمارات نحو 3722 درهمًا.

الذهب عالميًا

وعالميًا، تحركت أوقية الذهب بالقرب من مستوى 4350 دولارًا، بعد تراجعها من مستوى 4400 دولار الذي سجلته خلال الأسبوع، وسط اتجاه جانب من المستثمرين إلى جني الأرباح.

وتشير التحركات الحالية إلى استمرار ارتباط أسعار الذهب بتوقعات السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب حركة الدولار وعوائد السندات، وهي عوامل رئيسية تؤثر في اتجاه المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب في قطر

وكانت أسعار الذهب في قطر قد سجلت خلال آخر تحديث سابق تراجعًا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 510.52 ريال قطري، وعيار 21 نحو 446.71 ريال، بينما سجل عيار 18 نحو 382.89 ريال، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 3573.65 ريال.

وتظل هذه الأرقام هي آخر أسعار متاحة في البيانات التي تم الاستناد إليها، ولم يظهر في المصادر المحدثة اليوم رقم جديد موثوق لأسعار الذهب في قطر.

أسعار الذهب في الكويت

وسجل الذهب في الكويت خلال آخر تحديث سابق تراجعًا طفيفًا يميل إلى الاستقرار، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 43.24 دينار كويتي، وعيار 21 نحو 37.84 دينار.

كما سجل عيار 18 نحو 32.43 دينار، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 302.69 دينار كويتي.

ولم يظهر في نتائج البحث المحدثة اليوم سعر جديد موثوق لأسعار الذهب في الكويت، لذلك تم الإبقاء على آخر أرقام متاحة دون نسبتها إلى تعاملات اليوم.

حركة الذهب في الأسواق العربية

وتأتي تحركات أسعار الذهب في الأسواق العربية بالتزامن مع حالة من الترقب لتحركات الأوقية عالميًا، خاصة بعد موجة الصعود الأخيرة التي دفعت الأسعار إلى مستويات مرتفعة.

ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة تطورات السياسة النقدية الأمريكية والبيانات الاقتصادية، إلى جانب حركة الدولار وعوائد السندات، لتحديد اتجاه الذهب خلال الجلسات المقبلة.

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