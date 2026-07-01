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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد آخر تحديث.. سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية يسجل هذه المستويات

سعر الدولار صباح اليوم الأربعاء في البنوك
سعر الدولار صباح اليوم الأربعاء في البنوك
رانيا أيمن

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، مع استمرار تباين الأسعار بشكل طفيف بين البنوك العاملة في السوق المحلية، ليسجل أعلى سعر للشراء 49.20 جنيه في بنك الكويت الوطني، بينما تراوحت أسعار البيع بين 49.18 و49.30 جنيه.

 

وفيما يلي آخر تحديث لسعر الدولار في أبرز البنوك المصرية:

البنك المركزي المصري
سعر الشراء: 49.161 جنيه.
سعر البيع: 49.298 جنيه.

البنك الأهلي المصري
سعر الشراء: 49.120 جنيه.
سعر البيع: 49.220 جنيه.

بنك مصر
سعر الشراء: 49.130 جنيه.
سعر البيع: 49.230 جنيه.

بنك الكويت الوطني NBK
سعر الشراء: 49.200 جنيه.
سعر البيع: 49.300 جنيه.

بنك قناة السويس
سعر الشراء: 49.180 جنيه.
سعر البيع: 49.280 جنيه.

بنك HSBC
سعر الشراء: 49.133 جنيه.
سعر البيع: 49.227 جنيه.

الدولار يسجل أعلى مستوى في 13 شهرًا مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأمريكية

بنك البركة
سعر الشراء: 49.100 جنيه.
سعر البيع: 49.200 جنيه.

بنك QNB الأهلي
سعر الشراء: 49.100 جنيه.
سعر البيع: 49.200 جنيه.

البنك العقاري المصري العربي
سعر الشراء: 49.100 جنيه.
سعر البيع: 49.200 جنيه.

المصرف العربي الدولي
سعر الشراء: 49.100 جنيه.
سعر البيع: 49.200 جنيه.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

بنك الإسكندرية
سعر الشراء: 49.100 جنيه.
سعر البيع: 49.200 جنيه.

بنك كريدي أجريكول
سعر الشراء: 49.080 جنيه.
سعر البيع: 49.180 جنيه.

البنك التجاري الدولي CIB
سعر الشراء: 49.080 جنيه.
سعر البيع: 49.180 جنيه.

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