بعد آخر تحديث.. سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية يسجل هذه المستويات

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، مع استمرار تباين الأسعار بشكل طفيف بين البنوك العاملة في السوق المحلية، ليسجل أعلى سعر للشراء 49.20 جنيه في بنك الكويت الوطني، بينما تراوحت أسعار البيع بين 49.18 و49.30 جنيه.

وفيما يلي آخر تحديث لسعر الدولار في أبرز البنوك المصرية:

البنك المركزي المصري

سعر الشراء: 49.161 جنيه.

سعر البيع: 49.298 جنيه.

البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 49.120 جنيه.

سعر البيع: 49.220 جنيه.

بنك مصر

سعر الشراء: 49.130 جنيه.

سعر البيع: 49.230 جنيه.

بنك الكويت الوطني NBK

سعر الشراء: 49.200 جنيه.

سعر البيع: 49.300 جنيه.

بنك قناة السويس

سعر الشراء: 49.180 جنيه.

سعر البيع: 49.280 جنيه.

بنك HSBC

سعر الشراء: 49.133 جنيه.

سعر البيع: 49.227 جنيه.

بنك البركة

سعر الشراء: 49.100 جنيه.

سعر البيع: 49.200 جنيه.

بنك QNB الأهلي

سعر الشراء: 49.100 جنيه.

سعر البيع: 49.200 جنيه.

البنك العقاري المصري العربي

سعر الشراء: 49.100 جنيه.

سعر البيع: 49.200 جنيه.

المصرف العربي الدولي

سعر الشراء: 49.100 جنيه.

سعر البيع: 49.200 جنيه.

بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 49.100 جنيه.

سعر البيع: 49.200 جنيه.

بنك كريدي أجريكول

سعر الشراء: 49.080 جنيه.

سعر البيع: 49.180 جنيه.

البنك التجاري الدولي CIB

سعر الشراء: 49.080 جنيه.

سعر البيع: 49.180 جنيه.