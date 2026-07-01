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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عقب سلسلة من التراجعات.. مفاجأة في سعر صرف الدولار بالبنوك اليوم الأربعاء

الدولار
الدولار
آية الجارحي

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026، شهدت هدوءًا نسبيًا قبل بداية التعاملات الصباحية. 

وخلال الفترة الماضية شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه سلسة من التراجعات، وسط توقعات بمزيد من التراجع. 

أسعار الدولار اليوم 


 ويقدّم موقع صدى البلد أسعار الدولار اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 49.27 جنيه للشراء، و49.37 جنيه للبيع.
 

سعر صرف الدولار الان 

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 49.25 جنيه للشراء و49.35 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك نكست  49.20 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك مصر  49.20 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني  49.20 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية  49.20 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري  49.18 جنيه للشراء، و49.28 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي  49.18 جنيه للشراء، و49.28 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 49.18 جنيه للشراء، و49.28 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 49.18 جنيه للشراء و49.28 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 49.18 جنيه للشراء و49.28 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في ميد بنك 49.18 جنيه للشراء، و49.28 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في المصرف المتحد  49.18 جنيه للشراء و49.28 جنيه للبيع.



سعر الدولار الان في البنوك 

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 49.17 جنيه للشراء و49.27 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 49.17 جنيه للشراء و49.27 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي التجاري 49.16 جنيه للشراء، و49.26 جنيه للبيع.


سعر الدولار الان 

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 49.15 جنيه للشراء، و49.25 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول مصر  49.15 جنيه للشراء و49.25 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك البركة 49.15 جنيه للشراء و49.25 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 49.14 جنيه للشراء و49.24 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 49.14 جنيه للشراء و49.24 جنيه للبيع. 

الدولار الجنيه سعر صرف الدولار سعر الدولار أمام الجنيه سعر الدولار مقابل الجنيه أسعار الدولار البنك الاهلي المصري بنك مصر

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