فستان لافت.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بظهورها

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

وتألقت ريا أبي راشد، مرتديه فستان طويل ذا تصميم ناعم باللون الاصفر مع الورود الحمراء ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ريا أبي راشد، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ريا أبي راشد، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها .

ونعرض لكم صور ريا أبي راشد