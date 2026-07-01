شريف رمزي يحيي ذكرى ميلاد والده بكلمات مؤثرة

احيا الفنان شريف رمزي، ذكري ميلاد والده المنتج الراحل حسن رمزي.

وقال شريف رمزي في منشور عبر فيسبوك: وحشتني جدًا، ومفيش يوم بيعدي من غير ما أفتكرك وأدعيلك. ربنا يرحمك ويغفرلك، وينور قبرك، ويجعل عيد ميلادك في الجنة أجمل وأحلى من أي عيد ميلاد في الدنيا.



وتابع شريف رمزي : فضلت وهتفضل أجمل نعمة في حياتي، وربنا يجمعني بيك على خير في جنات النعيم.

الله يرحمك يا حبيبي، وحشتني أوي.

أرجو الدعاء من الجميع.





الحالة 110:

وكان قد انضم الفنان شريف رمزي إلى مسلسل "الحالة 110"، أول عمل من نوع "السوبر مايكرو دراما" في مصر، بمشاركة النجمة سوزان نجم الدين، في خطوة تعكس توجهًا حديثًا نحو مواكبة إيقاع العصر وتطورات المحتوى الدرامي.

ينتمي العمل إلى نوعية الدراما القصيرة جدًا، حيث تتراوح مدة الحلقة الواحدة بين دقيقتين إلى خمس دقائق، بإجمالي 60 حلقة، ما يفرض إيقاعًا سريعًا يعتمد على التكثيف في السرد والأداء، مع الحفاظ على تماسك الحبكة وعمق الشخصيات.

تفاصيل الشخصية

يجسد شريف رمزي خلال أحداث المسلسل شخصية معقدة نفسيًا ودراميًا، تتحرك في منطقة رمادية بين الخير والشر، بعيدًا عن التصنيفات التقليدية، وهو ما يتطلب أداءً تمثيليًا دقيقًا يعكس التناقضات الداخلية للشخصية.