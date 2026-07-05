ريال مدريد يتعاقد مع الهولندي دمفريس قادما من إنتر ميلان

قال ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد، إنه تعاقد مع الظهير الهولندي دينزل دمفريس ‌قادما من إنتر ميلان الإيطالي، بموجب عقد يمتد لأربع سنوات.

ولم يكشف الناديان عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أن ريال مدريد فعل بند الشرط الجزائي في عقد دمفريس (30 عاما)، والبالغ 20 مليون يورو (22.9 مليون ⁠دولار).

ويرحل دمفريس عن إنتر بعد خمسة مواسم مع الفريق الذي انضم إليه قادما من أيندهوفن الهولندي في 2021. وقد أثبت نفسه كلاعب يمكن الاعتماد عليه في مركز الظهير الجناح الأيمن، وشارك في 207 مباريات مع النادي الإيطالي وسجل 27 هدفا وقدم 28 تمريرة حاسمة.

وفاز اللاعب الدولي الهولندي بثمانية ألقاب مع إنتر، بما في ذلك لقبين في الدوري الإيطالي وثلاثة ألقاب ‌في ⁠كأس إيطاليا. وكان عنصرا محوريا في فوز إنتر بالثنائية المحلية في الموسم المنصرم، بعدما ساهم في تحقيق لقبي الدوري والكأس.

ويعد دمفريس رابع لاعب يوقع مع ريال مدريد في فترة الانتقالات الحالية، بعد مارك كوكوريا ⁠وبرناردو سيلفا وإبراهيما كوناتي، في إطار سعي النادي لتعزيز تشكيلته عقب موسم 2025-2026 المخيب للآمال الذي خسر فيه لقب الدوري الإسباني وودع ⁠دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية.

وعد بيريز

ووعد فلورنتينو بيريز خلال حملته لإعادته انتخابه رئيسا لريال مدريد بتعزيز الخيارات الدفاعية للنادي، ⁠وحدد دمفريس كهدف رئيسي.

وكان دمفريس أيضا جزءا من تشكيلة هولندا التي شاركت في كأس العالم، والتي أقصيت من دور 32 على يد المغرب.