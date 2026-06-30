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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنتر ميلان يعلن رحيل 4 لاعبين عن صفوف الفريق

إنتر ميلان يعلن رحيل 4 لاعبين عن صفوف الفريق
إنتر ميلان يعلن رحيل 4 لاعبين عن صفوف الفريق
أ ش أ

أعلن نادي إنتر ميلان رسميًا ، اليوم الثلاثاء ، رحيل 4 من لاعبي الفريق بعد انتهاء عقودهم بنهاية الموسم وهم الحارس السويسري يان سومر وفرانشيسكو أتشيربي وماتيو دارميان وستيفان دي فري.

وانضم الحارس سومر، البالغ من العمر 37 عامًا، إلى إنتر ميلان صيف عام 2023، وشغل مركز الحارس الأساسي للفريق خلال المواسم الثلاثة الماضية، حيث شارك في 100 مباراة في الدوري الإيطالي (سيري آ) و139 مباراة في جميع المسابقات.

وفاز الدولي السويسري السابق بلقبين في الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

أما قلب الدفاع أتشيربي، البالغ من العمر 38 عامًا، فقد انضم إلى إنتر ميلان عام 2022، أي قبل سومر بعام واحد، وشارك في 101 مباراة في الدوري الإيطالي (سيري آ) و148 مباراة في جميع المسابقات.

وتضم خزانة ألقابه الشخصية مع إنتر ميلان لقبين في الدوري الإيطالي، ولقبين أيضًا في كأس إيطاليا ولقبين لكأس السوبر الإيطالي كما خاض مباراتي نهائي دوري أبطال أوروبا لموسمي 2022/ 2023 و2024/ 2025.

وأصدر النادي عبر موقعه الرسمي بيانين مطولين شكر فيهما اللاعبين على جهودهما طوال السنوات الماضية: "شكرًا لكما على كل شيء".

نادي إنتر ميلان الحارس السويسري يان سومر الدوري الإيطالي

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