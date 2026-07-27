صفارات الإنذار تدوي في 8 مقاطعات أوكرانية

أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في 8 مقاطعات، محذرة من ضربات جوية روسية.



ووفقا لبيانات الخرائط فإن صفارات الإنذار تدوي حاليا في مقاطعات كييف وتشيركاسي وكيروفوغراد وخاركوف ودنيبروبتروفسك وسومي وبولتافا وتشيرنيغيف.



و من جهة أخرى، قتل شخصان، اليوم الاثنين، جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف مدينة روستوف على الدون في جنوب روسيا.

وأعلنت السلطات الروسية أن الهجوم ألحق أضراراً بمبنى سكني، فيما أكد عمدة المدينة ألكسندر سكريابين مقتل شخصين نتيجة الاستهداف.

وفي مدينة بيلغورود الروسية القريبة من الحدود مع أوكرانيا، أعلن حاكم المنطقة أن هجوماً آخر بطائرات مسيرة أسفر عن إصابة 12 شخصاً، بينهم طفلان.

وأضاف أن عدداً من الشقق السكنية تعرض لأضرار، بينما اشتعلت النيران في أكثر من 15 سيارة جراء الهجوم.

وفي المقابل، أعلنت السلطات الأوكرانية إصابة خمسة أشخاص في منطقة سومي شمال البلاد، إثر غارة جوية روسية باستخدام قنبلة موجهة، بحسب حاكم المنطقة أوليه هريهوروف.