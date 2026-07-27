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الصحة: توزيع 505 أجهزة أشعة على المحافظات.. وإجراء 14 ألف فحص متنقل العام الماضي
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة توزع 505 أجهزة أشعة على المنشآت الطبية بالمحافظات

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان دعم أقسام الأشعة في المستشفيات والمنشآت الصحية بمختلف المحافظات من خلال توزيع 505 أجهزة أشعة خلال العام المالي الماضي، شملت أجهزة الموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي والأشعة العادية وأجهزة أشعة العمليات (C-Arm) والأجهزة الرقمية (DR) وأجهزة القسطرة القلبية والماموجرام والسونار. 


وجاءت محافظة المنيا في صدارة المحافظات المستفيدة بعدد 126 جهازًا، تلتها القاهرة بـ65 جهازًا ثم الجيزة بـ46 جهازًا، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات التشخيصية المقدمة للمواطنين.


وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن وحدات الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي المتنقلة قدمت خدماتها لـ13 مستشفى تابعة للوزارة، دعمًا لاستمرارية العمل في المنشآت التي خضعت أجهزتها للصيانة أو احتاجت إلى دعم تشغيلي، حيث أجرت 14 ألفًا و450 فحصًا تشخيصيًا للمرضى في مستشفيات رأس غارب التخصصي و15 مايو والغردقة العام وبني سويف التخصصي ودسوق العام والشيخ زويد المركزي والشيخ زايد آل نهيان ومعهد ناصر وبدر الجامعي والشروق المركزي وسمالوط التخصصي والمنزلة العام.

121 ألفًا و820 تقريرًا تشخيصيًا


وأضاف أن المشروع القومي للأشعة عن بُعد أصدر 121 ألفًا و820 تقريرًا تشخيصيًا، مما أتاح الاستشارات التخصصية وسرعة إنجاز التقارير خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، كما نفذت الإدارة العامة للأشعة أعمال مرور على أقسام الأشعة في 102 مستشفى ومركز أشعة لمتابعة الجاهزية الفنية ورصد الملاحظات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء.

وأشار الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للطب العلاجي إلى أن الوزارة أصدرت عقود صيانة لعدد كبير من أجهزة الأشعة والتجهيزات الطبية، شملت 467 جهاز أشعة عادية ثابتة و255 جهاز أشعة متنقل و115 جهاز أشعة مقطعية (ثابتة ومتنقلة) و109 أجهزة أشعة عمليات (C-Arm) و19 جهاز أشعة رقمية (DR) و14 جهاز قسطرة قلبية و12 جهاز رنين مغناطيسي و9 أجهزة ماموجرام، بالإضافة إلى أجهزة أخرى متخصصة، بما يضمن استمرارية التشغيل بكفاءة عالية.

وفيما يتعلق بالوقاية من الإشعاع، أوضح الدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة أن المكتب التنفيذي للوقاية من الأشعة أجرى 2,009 معاينات ميدانية للمنشآت الطبية المتقدمة للحصول على تراخيص جديدة أو تجديدها، وانتهى من أعمال اللجان الفنية لترخيص 936 منشأة طبية، منها 810 منشآت تستخدم أجهزة الأشعة المؤينة و126 منشأة تستخدم أجهزة الأشعة غير المؤينة، إلى جانب قياس الجرعات الإشعاعية الشخصية لـ21 ألفًا و507 من الأطباء والفنيين والعاملين، ودراسة 865 ملفًا للتراخيص المكانية.

وأكد فوزي استمرار تنفيذ برامج التدريب والتأهيل للعاملين بأقسام الأشعة، حيث نظمت الإدارة العامة للأشعة 23 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها 339 متدربًا من الأطباء وفنيي الأشعة، غطت موضوعات الموجات فوق الصوتية المتقدمة والتصوير المقطعي والرنين المغناطيسي للقلب والموجات فوق الصوتية للعضلات والعظام والممارسة الآمنة لحقن الصبغات وإدارة مضاعفاتها وإدارة الجودة والمستوى المتقدم للأشعة المقطعية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأشعة وبرامج الوقاية من الإشعاع للأطباء غير المتخصصين.

وزارة الصحة والسكان أقسام الأشعة الموجات فوق الصوتية أجهزة القسطرة القلبية DR المشروع القومي للأشعة

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