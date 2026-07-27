السعودية والإمارات.. خريطة تكشف التهديدات السيبرانية في دول العالم

عرضت جلسات اليوم الأول لمؤتمر Cyber Security Weekend 2026، شرح تحليلي متخصص تناول مفهوم “Advanced Persistent Threats” أو التهديدات المتقدمة المستمرة، مسلطًا الضوء على طبيعتها المعقدة وانتشارها العابر للحدود، من خلال خريطة عالمية تفاعلية شكّلت محور النقاش.

الخريطة المعروضة على الشاشة الرئيسية أظهرت شبكة من الخطوط الحمراء الممتدة بين عدد من الدول في مناطق مختلفة من العالم، في إشارة إلى مسارات تهديدات أو ارتباطات جغرافية لأنشطة سيبرانية معقدة. ومن بين الدول التي وردت ضمن العرض: السعودية، الإمارات، تركيا، بيلاروسيا، روسيا، الهند، الصين، باكستان، فيتنام، ميانمار، والبرازيل، ما يعكس اتساع نطاق هذه الهجمات وعدم اقتصارها على نطاق جغرافي محدد.

الطرح لم يقتصر على الجانب البصري، بل تضمن تحليلًا لخصائص هذا النوع من التهديدات، والتي تتميز بثلاث سمات رئيسية: القدرة على التكيف عبر تغيير الأدوات والتقنيات لتجاوز أنظمة الحماية، العمل بأسلوب خفي يتيح للمهاجمين البقاء داخل الأنظمة المستهدفة لفترات طويلة دون اكتشاف، إضافة إلى مستوى عالٍ من التعقيد التقني الذي يصعّب عمليات الرصد والاستجابة.

وأكد خبراء كاسبريسكى العالمية المتخصصة فى الأمن السيبرانى خلال الجلسة أن التهديدات المتقدمة المستمرة تمثل أحد أخطر أنماط الهجمات الرقمية نظرًا لاعتمادها على التخطيط طويل الأمد والاستهداف الدقيق، وغالبًا ما تستهدف قطاعات حيوية تشمل الطاقة، والقطاع المالي، والاتصالات، والصناعات الاستراتيجية.

وأوضحوا أن الطبيعة العالمية لهذه التهديدات تتطلب تعاونًا دوليًا وتبادلًا مستمرًا للمعلومات الاستخباراتية السيبرانية.

الرسالة الأساسية التي عكستها الخريطة أن الفضاء الرقمي لم يعد محكومًا بالحدود الجغرافية، وأن الهجمات السيبرانية يمكن أن تنطلق من أي نقطة في العالم لتستهدف مؤسسات وبنى تحتية في قارات أخرى خلال لحظات. هذا الترابط يعزز الحاجة إلى استراتيجيات دفاعية متقدمة تعتمد على التحليل السلوكي، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة الكشف المبكر.

كما شدد العرض على أهمية الانتقال من نهج الحماية التقليدية إلى نموذج أمني استباقي يقوم على الرصد المستمر، واختبار الجاهزية، وبناء فرق استجابة قادرة على التعامل مع السيناريوهات المعقدة. وتم التأكيد كذلك على أن العنصر البشري يظل محورًا أساسيًا في منظومة الحماية، سواء من خلال التدريب أو رفع مستوى الوعي داخل المؤسسات.

وشكّلت الخريطة التفاعلية أحد أبرز عناصر الجلسة، إذ قدمت صورة مكثفة لحجم التحدي العالمي في مجال الأمن السيبراني، ورسخت قناعة بأن حماية البيانات والأنظمة لم تعد خيارًا تقنيًا فحسب، بل ضرورة استراتيجية تفرضها طبيعة عالم رقمي متصل بلا حدود.