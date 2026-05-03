ماذا يحدث لدماغك عندما تتناول السمك بانتظام؟

إذا كنت تتناول الطعام لدعم صحة دماغك، فإن السمك يستحق مكانة منتظمة في نظامك الغذائي، والأفضل من ذلك، أن تناول حصة أو حصتين فقط أسبوعيًا يُمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا، تُشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون 150 غرامًا على الأقل من السمك أسبوعيًا، تقل لديهم احتمالية الإصابة بالضعف الإدراكي والتدهور بنسبة 30%.

فوائد السمك لصحة الدماغ

الأسماك، وخاصة الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين والرنجة والأنشوجة، غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية والفيتامينات والمعادن والمركبات الأخرى التي تدعم نمو الدماغ ووظيفته من الحمل وحتى الشيخوخة

كما يلاحظ الكثيرون تراجعًا تدريجيًا في الذاكرة مع التقدم في السن، لكن أولئك الذين يتناولون المزيد من الأسماك قد يتمتعون بميزة، "الأسماك، وخاصة الأسماك الدهنية كالسلمون، غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي ثبت ارتباطها بتحسين التعلم والذاكرة والوظائف الإدراكية بشكل عام

كما قد تعمل العناصر الغذائية الموجودة في الأسماك، بما في ذلك أحماض أوميغا 3 الدهنية، وفيتامين د، وفيتامينات ب، وفيتامين هـ ، معًا على حماية الدماغ من اضطرابات المزاج كالاكتئاب، وتشير الأبحاث إلى أن تناول 68 غرامًا أو أكثر من الأسماك يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 25%.

المصدر eating well