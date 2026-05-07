النصر يحسم قمة مثيرة أمام الشباب برباعية في الدوري السعودي

خطف فريق النصر فوزًا مثيرًا على حساب الشباب بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري السعودي للمحترفين، في لقاء شهد إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة.

النصر يعزز الصدارة برصيد قوي

ورفع النصر رصيده إلى 82 نقطة متصدرًا جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما توقف رصيد الشباب عند 32 نقطة في المركز الثالث عشر، مع تراجع واضح في النتائج هذا الموسم.

دخل النصر اللقاء بقوة هجومية منذ البداية، ونجح في فرض سيطرته سريعًا، حيث افتتح جواو فيليكس التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعود ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة، ليضع فريقه في المقدمة مبكرًا.

رد شبابي ومحاولات للعودة

ونجح الشباب في تقليص الفارق عبر البلجيكي يانيك كاراسكو في الدقيقة 30، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بهدفين مقابل هدف، وسط أداء متوازن من الطرفين.

اقرأ ايضا



رونالدو يواصل كتابة التاريخ

وفي الشوط الثاني، واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تألقه، حيث سجل الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 75، ليصل إلى رقم تاريخي بتسجيل الهدف رقم 100 له في الدوري السعودي بقميص الفريق.

ورغم تأخره، لم يستسلم الشباب، حيث سجل هدفه الثاني في الدقيقة 80 عن طريق علي آل بليهي، لتشتعل الدقائق الأخيرة من اللقاء بمحاولات هجومية متبادلة بين الفريقين.

وفي الوقت بدل الضائع، حصل النصر على ركلة جزاء في الدقيقة 98، نجح جواو فيليكس في تنفيذها بنجاح، ليكمل “الهاتريك” ويؤكد فوز فريقه بنتيجة 4-2 في مباراة مثيرة حتى صافرة النهاية.