أستون فيلا يتأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي برباعية في نوتنجهام فورست

تأهل فريق أستون فيلا إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي بعد الفوز على نوتنجهام فورست بنتيجة 4-0، في المباراة التي أقيمت، الخميس، على ملعب فيلا بارك، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وسجل أهداف أستون فيلا كل من أولي واتكينز وإميليانو بوبنديا وجون ماكجين "هدفين" في الدقائق 36 و58 و77 و80 من انطلاق المباراة.

وبتلك النتيجة يتأهل أستون فيلا للمباراة النهائية بمجموع اللقائين 4-1، ليواجه فرايبورج الفائز على فريق سبورتنج براجا في المباراة النهائية.

تشكيل الفريقين

كشف مدربا فريقي أستون فيلا ونوتنجهام فورست الإنجليزيين، عن تشكيل الفريقين، للمباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، على ملعب فيلا بارك، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

ونجح نوتنجهام فورست في الفوز ذهابًا على ملعبه سيتي جراوند أمام أستون فيلا بهدف نظيف، سجله اللاعب كريس وود.

نظام بطولة الدوري الأوروبي

وشهدت بطولة الدوري الأوروبي تغييرات كبيرة في نظامها بداية من النسخة الحالية، حيث تم اعتماد شكل جديد للمسابقة يضم 36 فريقًا في مجموعة واحدة بدلًا من النظام القديم الذي كان يعتمد على 32 فريقًا موزعين على مجموعات.

ويخوض كل فريق 8 مباريات أمام 8 منافسين مختلفين، في تجربة تهدف لزيادة المنافسة والإثارة بين الأندية المشاركة.

ووفق النظام الجديد، تتأهل أفضل 8 فرق في جدول الترتيب مباشرة إلى دور الـ16، بينما تخوض الفرق التي تحتل المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا إقصائيًّا بنظام الذهاب والإياب لتحديد باقي المتأهلين، في حين يتم إقصاء الفرق التي تحتل المراكز من 25 إلى 36 من البطولة بشكل نهائي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي، يوم 20 مايو الجاري على إستاد بشكتاش في مدينة إسطنبول.