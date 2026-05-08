فالفيردي يوضح حقيقة خلافه مع تشاوميني: سوء تفاهم داخل غرفة الملابس دون اشتباك

أصدر فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد بيانًا رسميًا، كشف فيه تفاصيل ما أثير خلال الساعات الماضية حول وجود خلاف بينه وبين زميله أوريلين تشاوميني داخل تدريبات الفريق، مؤكدًا أن ما حدث لا يتجاوز كونه سوء تفاهم طبيعي داخل أجواء المنافسة.

وقال فالفيردي إن ما وقع في اليومين الماضيين جاء نتيجة توتر وإرهاق الموسم، موضحًا أن بعض المواقف داخل التدريبات تم تضخيمها بشكل كبير خارج النادي، خاصة في ظل الضغوط الإعلامية التي يعيشها ريال مدريد بعد موسم بلا ألقاب.

وأضاف اللاعب، أن أحد المواقف خلال النقاش أدى إلى اصطدامه بطاولة وتعرضه لجرح بسيط في الجبهة استدعى زيارة طبية احترازية، مشددًا على أنه لم يحدث أي اعتداء متبادل بينه وبين تشاوميني، وأن ما يتم تداوله عن شجار أو تبادل للكمات غير صحيح تمامًا.

وأكد فالفيردي أن غرفة ملابس الفريق طبيعية وتشهد أحيانًا خلافات في إطار المنافسة، لكنها تُحل داخليًا دون تصعيد، معبرًا عن أسفه لوصول الأمر إلى هذا الحد، ومعتذرًا لزملائه والجماهير عن حالة الجدل التي أُثيرت.

واختتم بيانه بالتأكيد على أن ريال مدريد يمثل له كل شيء، وأنه سيظل تحت تصرف النادي والجهاز الفني، رغم عدم قدرته على المشاركة في المباراة المقبلة لأسباب طبية، معربًا عن أمله في إغلاق هذا الملف والتركيز على ما هو قادم.