بعد احتجازه 7 ساعات.. أيمن حسين يلتحق ببعثة العراق عقب حل الأزمة في مطار شيكاغو

حطت بعثة المنتخب العراقي، رحالها في مدينة شيكاغو الأمريكية، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم 2026، عقب رحلة سفر طويلة استمرت لساعات عدة.

وشهدت الساعات الأولى لوصول البعثة تأخر انضمام المهاجم أيمن حسين إلى مقر إقامة المنتخب، بعدما خضع لإجراءات إضافية من قبل سلطات الهجرة الأمريكية داخل مطار شيكاغو لمدة ٧ ساعات، قبل أن يُسمح له بالمغادرة والالتحاق بزملائه بعد الانتهاء من كافة التدقيقات اللازمة.

وفي إطار الترتيبات الإدارية الخاصة بمشاركة "أسود الرافدين" في المونديال، قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم تعيين غيث مهنا مستشارًا لرئيس الاتحاد يونس محمود، للاستفادة من خبراته في متابعة الجوانب التنظيمية المتعلقة بالبعثة.

وكان مهنا قد سبق البعثة إلى الولايات المتحدة للإشراف على ترتيبات الإقامة والتنقل في مدينتي شيكاغو وويست فرجينيا، والتأكد من جاهزية كافة الأمور اللوجستية الخاصة بالمنتخب.

في المقابل، عاد رئيس الاتحاد العراقي يونس محمود إلى بغداد لمتابعة عدد من الملفات الإدارية، فيما أسند الاتحاد مهمة رئاسة بعثة المنتخب خلال البطولة إلى النائب الثاني لرئيس الاتحاد محمد ناصر، بمساندة عضو الاتحاد الموسوي طوال فترة تواجد الفريق في الولايات المتحدة.