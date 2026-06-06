. برلمانى : تحركات السفير بسام راضي نموذج لحماية الجاليات وصون الحقوق

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وعضو البرلمان العربي، أن التحركات الجادة التي تقوم بها وزارة الخارجية المصرية في ملف رعاية المصريين بالخارج تعكس تحولًا نوعيًا في أداء الدبلوماسية المصرية الحديثة، وتجسد إرادة سياسية واضحة لحماية المواطن المصري وصون كرامته أينما وُجد مشيداً باللقاء المهم الذي عقده السفير بسام راضي سفير مصر بإيطاليا مع النائب العام الإيطالي بمقر النيابة العامة في روما، لبحث عدد من القضايا المتعلقة بشباب مصريين في عدد من المدن الإيطالية.

وأكد " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم أن هذا التحرك يعكس احترافية عالية في إدارة الملفات القنصلية، وحرصًا صادقًا على متابعة حقوق المواطنين المصريين وضمان سرعة الإجراءات القانونية وتوفير الحماية اللازمة لهم، إلى جانب طمأنة أسرهم في مصر موضحاً أن ما يميز هذا النهج هو الجمع بين احترام السيادة والقانون في الدول المضيفة، وبين الدفاع القوي والواعي عن حقوق المصريين دون تجاوز أو تصادم، وهو ما يعكس فهمًا عميقًا لطبيعة العمل الدبلوماسي والقنصلي الحديث، الذي يقوم على الشراكة والتنسيق وليس التدخل غير المشروع.

وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة جميع سفراء مصر في الخارج بأن يحذوا حذو هذا الأسلوب الراقي والمتطور، وأن تكون السفارات المصرية جميعها نموذجًا مفتوح الأبواب أمام أبناء الجاليات المصرية، بما يعزز الثقة بين المواطن والدولة، خاصة في ظل تولي وزارة الخارجية مسؤولية متنامية عن ملف المصريين بالخارج باعتباره أحد أهم ملفات الأمن القومي الاجتماعي والاقتصادي مؤكداً أن فتح قنوات التواصل المباشر بين السفراء والمواطنين، والاستجابة السريعة لشكاوى المصريين في الخارج، يمثلان حجر الزاوية في تعزيز صورة الدولة المصرية وحماية أبنائها من أي مخاطر أو استغلال.

مصر تمضي بثبات نحو ترسيخ مفهوم الدولة الحاضنة لأبنائها في الداخل والخارج

كما أكد النائب أحمد فؤاد أباظة على أن مصر اليوم بقيادتها السياسية ومؤسساتها الدبلوماسية تمضي بثبات نحو ترسيخ مفهوم الدولة الحاضنة لأبنائها في الداخل والخارج، داعيًا إلى مزيد من التحرك الفاعل والميداني في هذا الملف الحيوي، حتى يشعر كل مصري في الخارج أن دولته تقف خلفه سندًا ودرعًا لا يتخلى عنه تحت أي ظرف وأن تكون مكاتب جميع سفراء مصر بمختلف دول العالم مفتوحة أمام المواطنين المصريين بالخارج للدفاع عنهم وصون حقوقهم والتفاعل الجاد مع مطالبهم