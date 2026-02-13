سقوط لص حاول سرقة هاتف محمول من طفلة ببني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام قائد دراجة نارية بمحاولة سرقة الهاتف المحمول الخاص بابنته بأسلوب "الخطف" حال جلوسها أمام منزلهما ببنى سويف .

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بدائرة مركز شرطة الواسطى ومتواجد حالياً خارج البلاد) وبسؤال زوجته (ربة منزل) قررت أنه بتاريخ 6 الجارى حال تواجد ابنتها (سن 14 ) أمام منزلهما فوجئت بقيام شخص مجهول يستقل دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بمحاولة سرقة هاتفها المحمول من يديها إلا أنه لم يتمكن من ذلك ولاذ بالهرب فقامت بإرسال مقطع الفيديو لزوجها.

أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (عنصر جنائى- مقيم بدائرة المركز) ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على الدراجة النارية ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.