أوربان ينتقد زيلينسكي: الانضمام للاتحاد الأوروبي ليس مسألة أوكرانيا وحدها

رد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على الانتقادات اللاذعة التي وجهها إليه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، مؤكدا أن أوكرانيا “لا يمكن أن تصبح عضوًا في الاتحاد الأوروبي” في ظل الظروف الحالية.

ونشر أوربان بيانا على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” قال فيه: “عزيزي فولوديمير زيلينسكي، شكرا على خطابك الانتخابي الآخر لدعم انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي… ولكنك مخطئ في بعض الأمور: هذا النقاش لا يتعلق بك أو بي. إنه يتعلق بمستقبل هنغاريا وأوكرانيا وأوروبا، ولهذا السبب لا يمكنك أن تصبح عضوًا في الاتحاد الأوروبي.”

تصريحات أوربان جاءت كرد مباشر على سخرية زيلينسكي من أدائه، حيث قال الأخير في ميونيخ إن قائد الحكومة المجرية “يفكر في كيفية تكبير بطنه بدلا من تعزيز الجيش لردع روسيا”.

يأتي ذلك في سياق خلاف متصاعد بين الجانبين حول مسار أوكرانيا نحو عضوية الاتحاد الأوروبي. فالمجر تحت قيادة أوربان كانت من أبرز الدول المعترضة بشدة على تسريع انضمام كييف، داعية إلى احترام شروط الانضمام الكاملة والحذر من ما تصفه بـ“آثار الانضمام على الأمن والاقتصاد الأوروبي”.

وكان زيلينسكي قد دعا في الأيام الماضية إلى تحديد موعد واضح لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد بحلول 2027، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لضغوط دولية وإقناع الدول الأعضاء بضرورة تقديم موعد واضح لإنهاء الحرب وتعزيز الضمانات الأمنية للبلاد.

وتزامن هذا الخطاب مع تحذيرات من جانب المجر بأن تسريع انضمام أوكرانيا، أو تهميش اعتراضات بودابست من قبل المؤسسات الأوروبية، من شأنه أن يزيد من الانقسامات داخل الاتحاد ويضع عقبات جديدة أمام إجماع الدول الأعضاء.