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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطور خطير.. الجيش الروسي يتصدى لـ3 طائرات عسكرية بريطانية قرب حدوده

مقاتلات روسية
مقاتلات روسية

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن ثلاث طائرات عسكرية بريطانية غيرت اتجاهها أثناء اقترابها من المجال الجوي الروسي فوق البحر الأسود، اليوم الخميس، بعد إقلاع طائرتين مقاتلتين من طراز سوخوي-27.

 

وأوضحت الدفاع الروسية، أن أنظمة مراقبة المجال الجوي الروسية رصدت ثلاثة أهداف جوية تقترب من المجال الجوي الروسي فوق البحر الأسود، مضيفة أنه تم إرسال طائرتين من طراز سوخوي-27 لتحديد الأهداف الجوية ومنع دخولها إلى المجال الجوي الروسي.

 

وقالت في بيان: “حددت أطقم المقاتلات الروسية الأهداف الجوية على أنها طائرة استطلاع إلكترونية وحرب إلكترونية من طراز RC-135 وطائرتين مقاتلتين من طراز تايفون تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني تابعة لسلاح الجو الملكي [للمملكة المتحدة]، وعندما اقتربت المقاتلات الروسية، انعطفت الطائرات العسكرية الأجنبية خارج حدود دولة الاتحاد الروسي”.

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