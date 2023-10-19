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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من الصحة العالمية حول عدد شهداء ومصابي مستشفى المعمداني

مستشفي المعمداني
مستشفي المعمداني

قالت مسئولة طب الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، تيريزا زكريا، اليوم الخميس، إن منظمة الصحة العالمية ليس لديها معلومات عن عدد شهداء ومصابي الهجوم على مستشفى المعمداني في قطاع غزة.

 

وقالت زكريا، في مؤتمر صحفي: "خلال الحرب، من الصعب جدًا تقديم بيانات مؤكدة عن عدد شهداء ومصابي… وفيما يتعلق بالهجوم على مستشفى المعمداني، لا يمكننا تقديم معلومات مفصلة”.

 

وأضاف مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة تستخدم الأرقام التي قدمتها وزارة الصحة الفلسطينية دون التحقق منها لأنها "ليست جزءا من عمل منظمة الصحة العالمية".

 

وفي وقت سابق من اليوم، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، إن المنظمة تعمل مع مصر والهلال الأحمر الفلسطيني لإيصال مساعداتنا لقطاع غزة فور فتح معبر رفح.

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كما رحبت منظمة الصحة العالمية، بإعلان إسرائيل عدم منع دخول الغذاء والمياه والدواء من مصر إلى قطاع غزة.

مستشفى المعمداني منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية قطاع غزة

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