مجلس الأمن الدولي يصدر تحذيرا شديد اللهجة يخص جنوب السودان
رياح وأمطار وأتربة.. الأرصاد السعودية تكشف تفاصيل طقس المملكة اليوم السبت
ناقد فني: الدراما المصرية تناقش موضوعات حساسة كان يُخشى تناولها
قنبلة علمية تحت بحر مرمرة | صدع خفي يهدد بإشعال زلزال كبير قادم في تركيا
حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية
سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه
تسريب يكشف ألوان سلسلة Galaxy S26 وتصميم الكاميرا الجديد
مواعيد قطارات أسوان اليوم السبت 14-2-2026.. النوم والعادي والمكيف
هل بلع البلغم يفطر الصائم في رمضان؟.. دار الإفتاء تجيب
بمناسبة شهر رمضان .. الزلابية المخبوزة في صلصة بوصفة عصرية وطعم يخطفك
وجبات سحور بدون زيادة وزن .. 4 أفكار صحية تمنح طاقة طوال الصيام
خوان بيزيرا يشعل حماس جماهير الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

حاملة طائرات أمريكية ثانية تتجه إلى الشرق الأوسط بانتظار إشارة ترامب

عبد الخالق صلاح

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدلى بتصريحات مهمة حول إيران أثناء توجهه إلى قاعدة فورت براغ العسكرية في ولاية نورث كارولاينا، حيث ألقى خطابًا للعسكريين وعائلاتهم، كما التقى بعض الصحفيين قبل استقلال الطائرة.

وأضاف جبر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي همام مجاهد، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن ترامب حذر الإيرانيين من أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي، سيكون ذلك يومًا سيئًا لهم، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية أصدرت أوامر بنشر حاملة طائرات ثانية في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب القوات المتواجدة بالفعل هناك، ما يعكس استراتيجية الضغط المتدرجة على طهران.

وأوضح أن موقف ترامب تجاه الملف الإيراني يقوم على خيارين فقط: إما الاتفاق أو الضربة العسكرية، مشيرًا إلى أن وجود حاملة الطائرات الثانية يعكس استعداد واشنطن لأي سيناريو محتمل، ويؤكد جدية الإدارة الأمريكية في متابعة الملف.

وأكد المراسل أن ترامب اشترط على الإيرانيين أنه إذا أرادوا انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة وإنهاء الاستعراض العسكري، فلا بد من التوصل إلى اتفاق، ما يعكس أن الولايات المتحدة تربط الاستقرار في المنطقة بالنجاح في المفاوضات النووية مع إيران.
 

حاملة طائرات أمريكية الشرق الأوسط إشارة ترامب

غسل الجنابة

عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر

جانب من الواقعة

عمدة ميت عاصم عن واقعة بدلة الرقص: صفعت الشاب لإنهاء الأزمة وإنقاذه

العاصفة الترابية

الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

البنك الأهلي المصري

بعد خفض الفائدة .. اعرف أعلى شهادة ادخار من البنك الأهلي المصري

رمضان 2026

متى رمضان 2026؟.. أول أيام الشهر الكريم رسميًا وعدد ساعات الصيام

صورة المجني عليه والعمدة

أول صور للمجني عليه في ميت عاصم … شهود عيان: العمدة كان موجود وضربه على وشه مرتين

الواقعة

لحظة قاسية.. القصة الكاملة لأزمة شاب بدلة الرقص بالقليوبية

الزمالك

ضربة موجعة لـ الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز في الكونفيدرالية.. ماذا حدث؟

لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة تطلق ورشة رصد الدراما الرمضانية 2026

لجنة الإعلام بقومي المرأة تطلق ورشة رصد الدراما الرمضانية 2026

الهلال الاحمر

الهلال الأحمر يكرم متطوعيه من طلاب الثانوية العامة المتفوقين

هاني ضاحي يلتقي مهندسي محافظة الغربية

هاني ضاحي: نعاني من قلة فرص العمل المتاحة للمهندسين حديثي التخرج

وجبات سحور بدون زيادة وزن .. 4 أفكار صحية تمنح طاقة طوال الصيام

عرض في قدمك أول إنذار لمرض السكري.. علامة مبكرة لا تتجاهليها

عادة صباحية تدمر هرموناتك.. خطأ يومي يسبب اضطراب المزاج وزيادة الوزن .. الحل في اختيار التوقيت

ماذا يحدث لجسمك عند منع السكر 7 أيام؟.. تحسن البشرة والنوم الأبرز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

