حاملة طائرات أمريكية ثانية تتجه إلى الشرق الأوسط بانتظار إشارة ترامب

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدلى بتصريحات مهمة حول إيران أثناء توجهه إلى قاعدة فورت براغ العسكرية في ولاية نورث كارولاينا، حيث ألقى خطابًا للعسكريين وعائلاتهم، كما التقى بعض الصحفيين قبل استقلال الطائرة.

وأضاف جبر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي همام مجاهد، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن ترامب حذر الإيرانيين من أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي، سيكون ذلك يومًا سيئًا لهم، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية أصدرت أوامر بنشر حاملة طائرات ثانية في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب القوات المتواجدة بالفعل هناك، ما يعكس استراتيجية الضغط المتدرجة على طهران.

وأوضح أن موقف ترامب تجاه الملف الإيراني يقوم على خيارين فقط: إما الاتفاق أو الضربة العسكرية، مشيرًا إلى أن وجود حاملة الطائرات الثانية يعكس استعداد واشنطن لأي سيناريو محتمل، ويؤكد جدية الإدارة الأمريكية في متابعة الملف.

وأكد المراسل أن ترامب اشترط على الإيرانيين أنه إذا أرادوا انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة وإنهاء الاستعراض العسكري، فلا بد من التوصل إلى اتفاق، ما يعكس أن الولايات المتحدة تربط الاستقرار في المنطقة بالنجاح في المفاوضات النووية مع إيران.

