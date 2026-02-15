دوري أبطال إفريقيا| بلعمري: تصدرنا المجموعة ونستعد بقوة لربع النهائي

عبر يوسف بلعمري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن رضاه بالتأهل إلى الدور ربع النهائي عقب التعادل مع الجيش الملكي سلبًا اليوم، في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد بلعمري عقب المباراة أن الأهلي واجه فريقًا قويًّا بحجم الجيش الملكي، مشيرًا إلى أن الأهلي نجح في فرض أسلوبه وحسم الصدارة، وهو ما يمثل خطوة مهمة في مشوار البطولة.

وأضاف أن جماهير الأهلي كان لها دور إيجابي كعادتها في لقاء الجيش الملكي، موضحًا أن غياب التوفيق حال دون تسجيل أكثر من فرصة محققة كانت كفيلة بحسم الفوز.

وعن المرحلة المقبلة، شدد بلعماري على أن الجميع سيستعد بشكل جيد للأدوار القادمة بغض النظر عن المنافس، مؤكدًا أن تركيز اللاعبين ينصب على التعامل مع كل مرحلة بشكل منفصل، سعيًا للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

