يوسف بلعمري يفرض نفسه بقوة على تشكيل الأهلي بعد تألقه أمام الجونة

فرض المغربى يوسف بلعمري، الظهير الأيسر للنادى الأهلى ، نفسه على التشكيل الأساسى للمارد الأحمر بقوة، بعد تألقه اللافت فى ظهوره للمرة الأولى بقميص الأهلى فى مباراة الجونة الأخيرة بالدوري المصري .

واستقر الدنماركي ييس توروب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على استمرار تواجد يوسف بلعمري في التشكيل الأساسي للفريق خلال مواجهة سموحة المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء قرار المدرب الدنماركي باستمرار يوسف بلعمري في تشكيل الأهلي الأساسي بعد المستوى المميز الذي قدمة خلال مواجهة الأحمر أمام الجونة والتي أقيمت أمس في بطولة الدوري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سموحة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.