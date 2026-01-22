قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل ترفع مستوى التأهب تحسباً لضربة أمريكية محتملة على إيران
بالطائرات الحربية.. غارة إسرائيلية جديدة تستهدف المناطق الشرقية لقطاع غزة
ضبط مهندسة انتحلت صفة طبيب جلدية في بور سعيد
فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا
قواعد عسكرية.. نيويورك تايمز تكشف عن اتفاق محتمل لحل أزمة جرينلاند
«الإعلاميين» تعلن طرح وحدات سكنية متميزة كاملة التشطيب | استلام فوري
دعاء الفجر.. ردّد مع بداية اليوم أدعية النبي للرزق والبركة
استقرار أسعار الحديد في الأسواق العالمية والمحلية اليوم الخميس
رسائل واشنطن للقاهرة .. إشادة بـ «السيسي» وتأكيد على دور مصر المحوري في الشرق الأوسط
ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة.. تأهل أرسنال وبايرن ميونخ
لن نتعرض للابتزاز عسكريا.. إسبانيا تطالب أوروبا بتشكيل جيش مشترك للردع
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته في منتدى دافوس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رسائل واشنطن للقاهرة .. إشادة بـ «السيسي» وتأكيد على دور مصر المحوري في الشرق الأوسط

السيسي
السيسي
محمد البدوي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تصريحات الرئيس الأمريكي حملت دلالتين أساسيتين تعكسان عمق العلاقات المصرية–الأمريكية ومكانة مصر الإقليمية، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة.

 العلاقات بين القاهرة وواشنطن

وأوضح فهمي أن الرسالة الأولى تمثلت في التأكيد على خصوصية العلاقات بين القاهرة وواشنطن، والتي ظلت على قدر كبير من الاتزان والاستمرارية على مدار سنوات طويلة، بينما جاءت الرسالة الثانية، والأكثر أهمية، في الإشادة المباشرة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفًا إياه بـ«الرئيس الرائع والصديق الشخصي»، وهو ما يعكس تقدير الولايات المتحدة للدور المصري المؤثر في الملفات الإقليمية المختلفة.

الدور المصري في المنطقة

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن واشنطن تراهن بشكل كبير على الدور المصري في المنطقة، ليس فقط فيما يتعلق بملف غزة، بل في مجمل القضايا الإقليمية، معتبرًا مصر حجر الزاوية في الاستراتيجية الأمريكية بالشرق الأوسط. كما أكد أن الأمن المائي المصري يمثل أولوية متقدمة لدى الإدارة الأمريكية، التي تسعى للانخراط سريعًا في أي تحركات أو رؤى تضمن الاستخدام العادل لمياه نهر النيل.

تحريك الملفات الإقليمية

وأضاف فهمي أن هذا المناخ الإيجابي في العلاقات مع الولايات المتحدة ينبغي استثماره لتسريع تحريك الملفات الإقليمية العالقة، وعلى رأسها استئناف جهود الوساطة بشأن غزة، مشددًا على أن مصر تمتلك وزنًا سياسيًا ومصداقية دولية تؤهلها للتأثير في دوائر صنع القرار الأمريكي.

مجلس السلام ودور مصر المستقبلي

وأكد فهمي أن مجلس السلام الدولي مرشح للقيام بدور محوري في تسوية النزاعات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن أي ترتيبات أمنية أو سياسية في المنطقة لن ترى النور دون موافقة مصر، التي ستظل صاحبة الدور الحاسم في توجيه بوصلة الاستقرار من غزة إلى باقي قضايا الإقليم.

غزة الأمن المائي الإدارة الأمريكية العلاقات المصرية–الأمريكية

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

تأثير العاصفة هاري في تونس

العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

ياسمين عبد العزيز

كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها

الأرصاد

الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا شديد البرودة ليلآ على أغلب الأنحاء

مي سليم

بإطلالة كلاسيكية.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

نبيلة عبيد

أميرة هاني توجه رسالة مؤثرة لنبيلة عبيد: أنتِ أمي وخالتي وسندي

مصر ولّادة 2

مصر ولادة 2.. مواهب شابة ترسم ملامح المستقبل في آرتوكس

بالصور

حساسية البرد.. الأعراض وأسبابها

حساسية البرد.. الاعراض و اسبابها
حساسية البرد.. الاعراض و اسبابها
حساسية البرد.. الاعراض و اسبابها

مثالية للمناطق المزدحمة.. سعر كيا بيكانتو 2015 المستعملة

كيا بيكانتو
كيا بيكانتو
كيا بيكانتو

طريقة لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا

لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا
لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا
لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا

كيا تكشف الستار عن نيرو 2027 فيس ليفت الجديدة

كيا نيرو
كيا نيرو
كيا نيرو

هل ينضم مزدوجي الجنسية للفراعنة؟

تغيرات جذرية بمنتخب مصر.. 8 لاعبين مزدوجي الجنسية على رادار حسام حسن

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

