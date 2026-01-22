رسائل واشنطن للقاهرة .. إشادة بـ «السيسي» وتأكيد على دور مصر المحوري في الشرق الأوسط

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تصريحات الرئيس الأمريكي حملت دلالتين أساسيتين تعكسان عمق العلاقات المصرية–الأمريكية ومكانة مصر الإقليمية، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة.

العلاقات بين القاهرة وواشنطن

وأوضح فهمي أن الرسالة الأولى تمثلت في التأكيد على خصوصية العلاقات بين القاهرة وواشنطن، والتي ظلت على قدر كبير من الاتزان والاستمرارية على مدار سنوات طويلة، بينما جاءت الرسالة الثانية، والأكثر أهمية، في الإشادة المباشرة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفًا إياه بـ«الرئيس الرائع والصديق الشخصي»، وهو ما يعكس تقدير الولايات المتحدة للدور المصري المؤثر في الملفات الإقليمية المختلفة.

الدور المصري في المنطقة

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن واشنطن تراهن بشكل كبير على الدور المصري في المنطقة، ليس فقط فيما يتعلق بملف غزة، بل في مجمل القضايا الإقليمية، معتبرًا مصر حجر الزاوية في الاستراتيجية الأمريكية بالشرق الأوسط. كما أكد أن الأمن المائي المصري يمثل أولوية متقدمة لدى الإدارة الأمريكية، التي تسعى للانخراط سريعًا في أي تحركات أو رؤى تضمن الاستخدام العادل لمياه نهر النيل.

تحريك الملفات الإقليمية

وأضاف فهمي أن هذا المناخ الإيجابي في العلاقات مع الولايات المتحدة ينبغي استثماره لتسريع تحريك الملفات الإقليمية العالقة، وعلى رأسها استئناف جهود الوساطة بشأن غزة، مشددًا على أن مصر تمتلك وزنًا سياسيًا ومصداقية دولية تؤهلها للتأثير في دوائر صنع القرار الأمريكي.

مجلس السلام ودور مصر المستقبلي

وأكد فهمي أن مجلس السلام الدولي مرشح للقيام بدور محوري في تسوية النزاعات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن أي ترتيبات أمنية أو سياسية في المنطقة لن ترى النور دون موافقة مصر، التي ستظل صاحبة الدور الحاسم في توجيه بوصلة الاستقرار من غزة إلى باقي قضايا الإقليم.