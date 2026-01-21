السفير محمد حجازي : لقاء الرئيس السيسي وترامب مهم للغاية وذو دلالات استراتيجية | فيديو

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن لقاء الرئيس السيسي وترامب هام للغاية وذو دلالات استراتيجية وتم خلاله بحث قضية قطاع غزة ومجلس السلام وأيضًا قضية السد الإثيوبي.



وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المُذاع على قناة «صدى البلد» أن الرئيس ترامب أكد أنه سيبذل ما في جهده لوقف هذا السد الذي موّلته الولايات المتحدة وتسبب في مخاطر جسيمة يجب تداركها.



واسترسل: الرئيس ترامب وعد بأن يبحث ملف سد النهضة بشكل حاسم، كما أنه أدان عملية التمويل الخاصة بالسد.



وشدّد على أنه سيعمل للتواصل على اتفاق قانوني ملزم بين مصر وإثيوبيا والسودان، وهذا التعاون سيقوضنا إلى حل تلك المشكلة.



