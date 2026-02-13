قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمدة ميت عاصم عن واقعة بدلة الرقص: صفعت الشاب لإنهاء الأزمة وإنقاذه
وفاة 15 طفلا في إسرائيل بسبب مرض شديد العدوى
تكريم خالد الصاوي وريهام عبد الغفور بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
25%.. تجارية الجيزة تزف بشرى للمواطنين بشأن معارض أهلا رمضان
تجاوز بغيض.. بن غفير يقتحم سجن عوفر وينكل بالأسرى الفلسطينيين | شاهد
بعد خفض الفائدة .. اعرف أعلى شهادة ادخار من البنك الأهلي المصري
مصادر لـ صدى البلد: محمود أباظة وفخري عبد النور ومحمد سرحان يطعنون ضد شرعية السيد البدوي
دار الإفتاء: نجاة أبوي النبي هو القول الحق على مر العصور
الهلال يفوز على الاتفاق بثنائية نظيفة بالدوري السعودي
سيد فؤاد: محمود حميدة الأب الروحي لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
جميل مزهر: بناء قيادة وطنية فلسطينية موحدة تضم مختلف الفصائل أمر ضروري
بالإنفوجراف.. مجلس الوزراء يمكن 5000 شركة ناشئة لتوظيف 500 ألف شاب
محافظات

فحص 635 حالة وإجراء 64 عملية مجانية خلال قافلة طبية بالداخلة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

اختتمت القافلة الطبية المجانية أعمالها بمستشفى الداخلة العام بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، بعد توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ635 حالة في مختلف التخصصات الطبية والجراحية، على مدار يومين كاملين.

وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم المنظومة الصحية بالمناطق النائية، وتعزيز وصول الخدمات الطبية المتخصصة إلى المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وشملت خدمات القافلة الطبية تخصصات الأطفال، الباطنة والغدد الصماء والسكري، الأسنان، جراحات التجميل، العظام، النساء والتوليد، وجراحة الأطفال، إلى جانب إجراء الفحوصات اللازمة والتدخلات الطبية الضرورية لضمان تقديم خدمة متكاملة للمرضى.

وأسفرت فعاليات القافلة عن تنفيذ 64 عملية جراحية متنوعة، منها 23 عملية جراحية عامة، و41 عملية رمد تضمنت 36 حالة مياه بيضاء، وأربع حالات ظفرة، ما يعكس حجم الاستفادة والإقبال الكبير من المواطنين على الاستفادة من هذه الخدمات المجانية.

وأكد القائمون على القافلة أهمية استمرار تقديم هذه المبادرات الطبية، خاصة في المناطق النائية والقرى التابعة للمحافظة، لتخفيف أعباء المواطنين وتوفير الرعاية الصحية المتخصصة التي قد تكون صعبة الوصول إليها في هذه المناطق.

وشهدت القافلة تفاعلًا واسعًا من المواطنين، الذين عبروا عن تقديرهم لجهود المحافظة والفرق الطبية المشاركة في تقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز الصحة العامة ورفع مستوى الرعاية الطبية في المحافظة، وتعد فرصة حقيقية لتلقي العلاج دون أي تكاليف إضافية.

وتأتي هذه القوافل ضمن خطة المحافظة المستمرة لدعم القطاع الصحي، وتوفير الرعاية المتكاملة لجميع المواطنين، وضمان تقديم خدمات طبية متخصصة ومجانية للمناطق البعيدة والنائية، بما يعكس حرص الأجهزة التنفيذية على صحة المواطنين.

وتهدف هذه المبادرات إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان وصول الرعاية الصحية المتكاملة لجميع القرى والمراكز، خاصة صغار السن وكبار السن.

