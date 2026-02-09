قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيادة أسعار السجائر كليوبترا وبوكس رسميًا بقرار من الشرقية للدخان.. إليك القائمة الجديدة
الترجي التونسي يعيّن كريستيان براكوني مدربًا مؤقتًا بعد إقالة الكنزاري
منسقية النازحين واللاجئين: الأوضاع الإنسانية في السودان صعبة وقاسية للغاية
التطبيق من غدٍ.. شعبة الدخان: زيادة 4 جنيهات في أسعار السجائر كليوباترا وبوكس
حماة الوطن: لقاء الرئيس السيسي وبن زايد يؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية ودورهما في استقرار المنطقة
ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 9-2-2026
دينا أبو الخير توضح حكم نفقة الزوجة العاملة: واجبة شرعًا ولا تسقط بالعمل
المقاولون العرب يُعزي محمد صلاح في جده
عمرو أديب يكشف سيناريو جلسة مجلس النواب بشأن التعديل الوزاري
التعديل الوزاري| برلماني: تلقينا إشارة بحضور جلسة مهمة في المجلس غدا
إقالة مدير فني شهير من نادٍ فرنسي.. تفاصيل
بخان يونس ورفح .. إندونيسيا أول دولة تساهم في قوة الاستقرار الدولية بقطاع غزة
المخرج أحمد صقر: يجب تقديم دراما تليفزيونية تربي وتغرس قيما للمجتمع

هاني حسين

قال المخرج أحمد صقر، إن العمل الفني ليس مجرد شخص أو فنان يدعي أنه "نمبر وان"، بل يعتمد على التناغم الكبير بين جميع الفنانين المشاركين، مضيفًا: "الدراما بدأت تعكس زيادة في عنف الشباب، وانخفاض الارتباط الأسري، وعدم احترام القدوة".

وأوضح احمد صقر، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك الكثير من السلوكيات السلبية التي تظهرها الدراما بشكل كبير، قائلًا: "لابد أن يتم التركيز على الإيجابيات بشكل كبير، يعني تركيا اللي بنشوفها في المسلسلات والأفلام مش هي تركيا اللي في الحقيقة".

وأشار احمد صقر، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رغم التحديات والمشاكل التي تمر بها المنطقة أو الداخل المصري، تدخل سريعًا لوقف هذا الأمر وتدني سوء الدراما، ولاحظ وجود مشكلة في بعض الأعمال الدرامية، ونبه القائمين عليها على ذلك.

وشدد احمد صقر، على أهمية تقديم دراما تليفزيونية تربي وتغرس قيمًا للمجتمع، موضحًا أن الفن يستمد عناصره من الواقع الذي نريد إظهاره كما نتمنى أن يكون، بما يعكس رسالة إيجابية للمشاهدين ويؤثر في سلوكيات المجتمع.

احمد صقر المخرج أحمد صقر

الإيجار القديم

مفيش وحدات بديلة ولا إخلاء بعد 7 سنوات .. مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان

إنستاباي

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

سعر الدواجن

خفض أسعار الدواجن بقرار حكومي قبل رمضان.. بكم الكيلو الآن؟

الإيجار القديم

من الإخلاء التدريجي إلى إلغاء المدد .. الإيجار القديم أمام اختبار برلماني جديد

حازم حمدان

طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل

احمد موسى

احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري

عمرو الليثي

برنامج أجمل ناس.. عمرو الليثي: هروح للفلاحين في رمضان ونسمع حكايتهم

خالد يوسف

خالد يوسف يوجه رسالة لمحمد سامي

يارا السكري

بشغل قرآن في الكرفان.. يارا السكري تكشف كواليس التصوير بمسلسل علي كلاي

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

طريقة عمل رول الفراخ.. وصفة سهلة بطعم المطاعم وخطوات مضمونة

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان .. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل على قد الحب

الذكاء المهني

تريند الذكاء المهني يكتسح السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

