المخرج أحمد صقر: يجب تقديم دراما تليفزيونية تربي وتغرس قيما للمجتمع

قال المخرج أحمد صقر، إن العمل الفني ليس مجرد شخص أو فنان يدعي أنه "نمبر وان"، بل يعتمد على التناغم الكبير بين جميع الفنانين المشاركين، مضيفًا: "الدراما بدأت تعكس زيادة في عنف الشباب، وانخفاض الارتباط الأسري، وعدم احترام القدوة".

وأوضح احمد صقر، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك الكثير من السلوكيات السلبية التي تظهرها الدراما بشكل كبير، قائلًا: "لابد أن يتم التركيز على الإيجابيات بشكل كبير، يعني تركيا اللي بنشوفها في المسلسلات والأفلام مش هي تركيا اللي في الحقيقة".

وأشار احمد صقر، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رغم التحديات والمشاكل التي تمر بها المنطقة أو الداخل المصري، تدخل سريعًا لوقف هذا الأمر وتدني سوء الدراما، ولاحظ وجود مشكلة في بعض الأعمال الدرامية، ونبه القائمين عليها على ذلك.

وشدد احمد صقر، على أهمية تقديم دراما تليفزيونية تربي وتغرس قيمًا للمجتمع، موضحًا أن الفن يستمد عناصره من الواقع الذي نريد إظهاره كما نتمنى أن يكون، بما يعكس رسالة إيجابية للمشاهدين ويؤثر في سلوكيات المجتمع.