المخرج أحمد صقر: قوة الإنتاج تلعب دورًا محوريًا في نجاح العمل الفني

أكد المخرج أحمد صقر، أن تصوير وإخراج عمل مسرحي للتليفزيون يُعد مهمة صعبة جدًا، مشيرًا إلى أن قوة الإنتاج تلعب دورًا محوريًا في نجاح العمل، موضحًا أن مسلسل "حديث الصباح والمساء" نجح بفضل الإنتاج القوي.

وأوضح "صقر"، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تقديم وجوه جديدة سواء في التمثيل أو الإخراج يعد من أهم مهام المخرج، وهو ما كان سببًا رئيسيًا في تحقيق نجاح كبير لـ "حديث الصباح والمساء".

وأشار إلى التحدي الذي تواجهه الأعمال عند دمج الوجوه الجديدة مع النجوم المخضرمين في مشهد واحد، مؤكدًا أن وجوب الحفاظ على نفس مستوى الأداء ضروري حتى لا يؤثر على قوة المشهد وإيقاعه الدرامي.

وتابع: "أي حد عايز ينجح لابد أن يذاكر ويركز في عمله ويكون لديه الطموح، ولا يستعجل النجاح، ولازم يكون أحسن واحد في اللي بيعمله".