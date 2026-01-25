أحمد موسى يكشف عن كواليس حواراته مع الرئيس حسني مبارك

كشف الإعلامي أحمد موسى عن كواليس حواراته مع الرئيس الراحل حسني مبارك، مؤكدًا أنه أجرى معه ثلاث لقاءات ومكالمتين هاتفيتين.

وأوضح أن مبارك كان يشعر بالضيق من المشير طنطاوي بسبب طريقة معاملته بعد تنحيه، معتبرًا أنه تعرض لظلم وإهانة، خاصة بعد نقله إلى مستشفى طره رغم عدم جاهزيتها، تحت ضغوط سياسية في هذه الفترة.

وأضاف موسى، خلال لقاء له مع برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن مبارك نفى تمامًا فكرة توريث الحكم، مشيرًا إلى أنه أكد ذلك بحضور نجليه علاء وجمال، معتبرًا أن هذه الاتهامات روجت لها حركة «كفاية» لإسقاط الدولة.

وفي سياق آخر، عبّر أحمد موسى عن سعادته بالظهور خارج برنامجه، مؤكدًا أن مشكلة مصر الحقيقية ليست النسيان، بل تصدر أشخاص غير مؤهلين للمشهد الإعلامي، يطرحون حلولًا غير واقعية لقضايا معقدة، ويقومون بدغدغة مشاعر المواطنين دون امتلاك خبرة حقيقية