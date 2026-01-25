أحمد موسى: زوجتي هي اللي شايلانا وشايلة ولادي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن “زوجتي هي اللي شايلانا وشايلة ولادي، ولأن مهنتنا دي صعبة أوي، بأستمر في عملي أكتر من بيتي، وهي اللي ربت الأولاد، ودايما معاهم في كل حاجة”.

وأضاف أحمد موسى، خلال لقاء له مع برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، لما برجع؛ بلاقي كل حاجة زي ما بيقول الكتاب، وزوجتي اتعرَّفت عليها من خلال أصدقاء لينا، عندما كنت في زيارة عندهم، وتم تعارفي معها.

وواصل الإعلامي أحمد موسى، تحدثت مع عمة زوجتي، قبل أن أتقدم لها، وبعدها زرت والدها ووالدتها، ووالدها كانت علاقته قوية بكبار الكتاب في مؤسسة الأهرام، وقام بالسؤال عني، وبعدها تمت قراءة الفاتحة، وبعدها صدر قرار تعييني، وكانت تلك البداية.