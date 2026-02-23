أعطتها التلاجة والغسالة.. عروسة تبكي على الهواء بعد هدية ريهام سعيد

خصصت الإعلامية ريهام سعيد، حلقة اليوم من برنامج " خيركم سابق" المذاع على قناة " النهار"، من اجل توفير جهاز عروسة لـ 10 فتيات .



وفاجأت ريهام سعيد، فتاة بإعطائها جهاز العروسة هدية، ودخلت الفتاة في نوبة بكاء على الهواء .

وقالت الفتاة:" أنا والدي انفصل عن والدتي منذ 2017 ووالدتي بتجهزني وانا جبت نص الجهاز وفاضلي الثلاجة والبوتجاز وأدوات المطبخ ".

وقالت ريهام سعيد :" انهاردة معانا حلقة سعيدة لإننا هنقدم جهاز لعدد من العرايس وإحنا بنشارك بهدية صغيرة جدا من جهاز العرايس ".



واكملت ريهام سعيد :" باندا الخير يقدم جهاز العرايس وهيفرح عدد من الفتيات على مستوى الجمهورية ".