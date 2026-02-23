مجدي عبدالغفار: دعوة الإسلام امتداد لرسالات الأنبياء جميعا

أكد الدكتور مجدي عبدالغفار، الأستاذ بكلية أصول الدين بـجامعة الأزهر، أن الدعوة الإسلامية ليست منفصلة عن دعوات الأنبياء السابقين، بل هي امتداد لوحي الله الذي بدأ بسيدنا نوح عليه السلام، وخُتم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن الآيات في سورة النساء جاءت ردًا على مزاعم اليهود الذين ادعوا أن النبوة توقفت عند سيدنا موسى.

وقال خلال تقديم برنامج "نورانيات قرآنية" المذاع على قناة "صدى البلد" إن قول الله تعالى في القرآن الكريم: "إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ..." يبين وحدة الرسالات السماوية، ويؤكد شرف ذكر أنبياء الله في سياق واحد مع مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، مبينًا أن الحكمة من إرسال الرسل هي إقامة الحجة على الناس: "رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ".

وأشار إلى أن التبليغ إذا وصل إلى المكلف قامت عليه الحجة، وأن العلماء في كل عصر هم ورثة الأنبياء، يسيرون على منهجهم في تبليغ وحي الله وإقامة الحجة على الناس.

وأضاف أن نهاية سورة النساء تضع مسؤولية عظيمة في أعناق المسلمين، مؤكدًا أن السورة التي افتتحت بأحكام المواريث واختتمت ببيان دقيق لها، تدعو إلى عدالة العطاء والالتزام بما قسمه الله، مستشهدًا بقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ..."، وقوله سبحانه في ختام السورة: "يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ".