المفتي: غياب القوامة يُسبب المشكلات الأسرية والطلاق السريع

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
عبد الخالق صلاح

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن القوامة في الإسلام ليست مجرد لقب للرجل في الأسرة، بل هي شعور بالمسؤولية والحرص على حماية البيت والأسرة وفق تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "اسأل المفتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن القوامة تتطلب وعياً حقيقياً بدور الرجل والمرأة في إدارة شؤون المنزل، مشيراً إلى أن الكثير من المشكلات الأسرية المعاصرة، بما فيها حالات الطلاق السريعة، ترجع إلى غياب هذا الفهم وتطبيقه بالشكل الصحيح.

وأضاف أن القوامة لا تعني مجرد سلطة، بل تشمل الكرم في حدود الإمكان المادي للرجل، بعيداً عن الإسراف أو التبذير، وأن الكرم يعد من الفضائل التي تعزز احترام الأسرة واستقرارها.

وذكر أن الأحاديث النبوية، مثل حديث "أم زرع"، توضح كيف كانت صفات القوامة تتجلى في المروءة والكرم والحكمة في إدارة شؤون الزوجية، مؤكداً أن اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب يضمن دفء الأسرة واستمراريتها.

المفتي غياب القوامة الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية

أكلات رمضانية لمرضى السكر
اورمان الشرقية
يارا السكري
إطارات منخفضة الضغط
