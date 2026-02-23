مفتي الجمهورية: بيت النبوة منارة روحية رغم بساطة البناء.. فيديو

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتًا منيرًا بمصباح عظيم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن بجواره مصابيح منيرة أخرى، في إشارة إلى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "اسأل المفتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الحديث عن هذا البيت الفريد والمنزل العجيب يقتضي التوقف أمام الجوانب المادية والجوانب الروحية والمعنوية معًا، مؤكدًا أن البنيان المادي لا يمكن أن يستمر أو يدوم إلا إذا كان مؤسسًا على تقوى من الله ورضوان.

وأشار إلى أن أنوار بيت النبوة تجلت في الجمع بين بساطة الحياة المادية وسمو الحياة الروحية، لافتًا إلى أن السعادة الحقيقية لا ترتبط بكثرة المتاع، وإنما بسعادة الروح وسرور النفس وسكينة القلب، فإن بيت النبوة منارة روحية رغم بساطة البناء.