مصطفى بكري: الخطر قادم ولن يستثني أحدًا والوحدة العربية هي الحل

حذر الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري من سقوط إيران بعد العدوان الامريكي الإسرائيلي عليها.

مصطفي بكري

وكتب بكري عبر حسابه الرسمي على منصة إكس"إذا سقطت إيران ، أنظار العدو الإسرائيلي ستتجه ناحية الدول الكبري في المنطقه العربيه والشرق الأوسط.

وأضاف "إحذروا الخطر قادم ولن يستثني أحدا ، لاتراهنوا علي تدخل أحد ، خيارنا الوحيد الوحده وتشكيل جيش عربي موحد وبدون ذلك سينفردون بنا الواحد تلو الآخر.

هجوم واسع النطاق

وشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، هجومًا عسكريًا واسع النطاق استهدف العاصمة الإيرانية طهران وعددًا من المواقع الاستراتيجية، في تطور لافت يعكس تصاعد حدة التوتر بين الجانبين. ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس العملية بأنها «هجوم وقائي»، في إشارة إلى أنها جاءت - بحسب الرواية الإسرائيلية - لإحباط تهديدات وشيكة.

في المقابل، أعلنت إيران الرد على الهجوم عبر إطلاق ضربات استهدفت قواعد ومصالح أمريكية في عدد من دول الشرق الأوسط، مؤكدة أن ردها يأتي في إطار الدفاع عن سيادتها.

وامتدت الهجمات لتطال أهدافًا داخل بعض الدول العربية، حيث سقطت صواريخ ومسيرات في محيط عواصم عربية ومناطق حيوية، ما أسفر عن حالة من الاستنفار الأمني ورفع درجات التأهب القصوى تحسبًا لموجة تصعيد جديدة.