الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبيراميدز في الجولة 20 من الدوري الممتاز
حزب الله: الهجمات الأمريكية - الإسرائيلية على إيران خرق فاضح للقانون الدولي
أفعال جبانة.. السلطات الإيرانية تطالب سكان طهران بمغادرة العاصمة
الأمن القومي العربي خط أحمر.. اليماحي يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة
العالم يترقب خطاب المرشد الإيراني بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية
الحكومة تطمئن المواطنين: المخزون الاستراتيجي آمن ومستعدون لكل السيناريوهات
هجوم مسيّرة إيرانية على مطار الكويت الدولي وسقوط جرحى
جيش الاحتلال: إيران أطلقت وابلا إضافيا من الصواريخ باتجاه إسرائيل
الأمم المتحدة تحذر من تداعيات خطيرة.. إدانة أممية للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط
روسيا والصين تطلبان عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن إيران
الشيخ تميم بن حمد يؤكد تقديره لموقف مصر الداعم لدولة قطر
الملك عبد الله الثاني يعرب عن تقديره لموقف مصر الداعم لأمن واستقرار الأردن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير الكهرباء ومحافظ الإسكندرية يتفقدان محطة محولات برج العرب الترفيهية

وزير الكهرباء خلال الجولة
وزير الكهرباء خلال الجولة
وفاء نور الدين

واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جولاته الميدانية إلى مختلف مواقع العمل والانتاج، وقام اليوم السبت، يرافقه المهندس أيمن عطية محافظ الاسكندرية، بزيارة ميدانية إلى محطة محولات برج العرب الترفيهية جھد (22/66/220/500) ك.ف والتي تعتبر مركز تغذية رئيسى لمشروعات التنمية الصناعية، والعمرانية، والاستصلاح الزراعى بمنطقة الدلتا الجديدة، وفى ضوء برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لدعم وتطوير وتحديث وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب الزيادة فى الأحمال والقدرات التوليدية الجديدة، وتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات، وتحسين جودة التغذية، وذلك بحضور المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس إيهاب الفقي رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، والمهندس محمد الباتع رئيس شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، والمهندس بهجت فياض رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، والمهندس محمد رياض العضو المتفرغ للمنطقة الشمالية.

استمع الدكتور محمود عصمت والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية إلى شرح تفصيلي من المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء حول محطة المحولات التى تم تنفيذها طبقًا لأعلى معايير الجودة الفنية، باستثمارات بلغت حوالي 5.5 مليار جنيه، ومستجدات تنفيذ خطة دعم وتطوير وتحديث شبكة نقل الكهرباء فى نطاق المناطق الشمالية والغربية، وقدم المهندس محمد الباتع رئيس شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء عرضا حول خطة عمل الشركة لخفض استهلاك الوقود وكذلك تغير نمط التشغيل وجاهزية وحدات التوليد والانتهاء من جدول الصيانة وغيرها من مجريات العمل لتأمين إنتاج الطاقة الكهربائية فى نطاق عمل الشركة، وقدم المهندس بهجت فياض رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عرضا تناول فيه مجريات تنفيذ الخطة على مستوى الشركة، وإعادة تأهيل عدد 24 مركز خدمة عملاء، وتنفيذ المشروعات خلال الفترة الماضية بتكلفة استثمارية 5.2 مليار جنيه، وتناول موقف تركيب العدادات الكودية ومسبقة الدفع والذكية (11660 عداد ذكي).

تفقد الدكتور محمود عصمت يرافقه محافظ الإسكندرية خلال الزيارة أقسام المحطة المختلفة، ومنها مبنى خلایا المفاتیح المعزولة بالغاز جھد 500 ك.ف، و220 ك.ف، و66 ك.ف، ومبنى التحكم وغرف الإطفاء التلقائي للمحولات، وخزانات الزیت، والمياه، وغرفة الطلمبات، ومبنى الحراسات، وتعد المحطة ضمن خطة الاستعداد للصيف المقبل لضبط جهود الشبكة والحفاظ على استمرارية التغذية واستقرار التيار، وتم الاطمئنان على وضع الجهد على المحطة والربط على الشبكة وتعزیز استقرار الشبكة الكھربائیة ودعم خطط التنمیة بالمنطقة وفتح للدائرتین (أبو المطامیر / وادي النطرون) والدخول والخروج بمحطة محولات برج العرب الترفیھیة، بالإضافة الي ربطھا بمحطة مرسي مطروح عن طریق خطوط جھد 500 ك.ف، وأیضا سیتم ربط المحطة بمحطة محولات برج العرب الترفیھیة جھد (22/66/220) عن طریق كابلات جھد 220 ك.ف. وغيرها من المحطات التى دخلت الخدمة خلال العام الماضى.

اكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل على دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء، موضحا ان الشبكة الكهربائية آمنة والتغذية مستقرة ومستمرة، مشيرا إلى أن محطة محولات برج العرب الترفيهية جھد (22/66/220/500) ك.ف, والتى تأتي فى إطار خطة العمل لدعم التغذية الكهربائية فى محيط العمل وتعزيز عمل المنظومة الكهربائية، فى اطار خطة مواجهة الزيادة فى الاحمال ، موضحا أن محطة برج العرب الترفيهية تعمل على استقرار التغذية الكهربائية بالمنطقة الشمالية الغربية، وتدعيم خط الربط الكهربائي المصري الليبي، مع أهميتها في تفريغ قدرات محطة الضبعة النووية وتعزیز استقرار الشبكة الكھربائیة ودعم خطط التنمیة بالمنطقة، موضحا ان خطة العمل الحالية شهدت تغيرا فى الأولويات انطلاقا من الدروس المستفادة والتقييم لمعدلات الزيادة فى الاستهلاك وارتفاع الاحمال خلال الصيف الماضى، مؤكدا مواصلة العمل لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة نقل الكهرباء سواء من خلال إنشاء خطوط نقل حديثة أو تدعيم الخطوط القائمة وإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وأن الشبكة القومية للكهرباء تشهد تحديثا وتطويرا ودعما مستمرا، مشيرا إلى إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستمرارية واستقرار لكافة الاستخدامات.

