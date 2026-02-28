أول تحرك برلماني بشأن التداعيات الخطيرة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران

تقدّم النائب مصطفى بكري ببيان عاجل إلى كلٍّ من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، بشأن التداعيات الخطيرة للعدوان الأمريكي–الإسرائيلي على إيران ، وما يحمله من مخاطر مباشرة على الأمن القومي المصري واستقرار المنطقة.

وأكد بكري أن التصعيد العسكري الراهن ينذر بتوسّع دائرة الصراع إقليميًا، في ظل مؤشرات متزايدة لاحتمال امتداده إلى مناطق استراتيجية بالغة الحساسية، مثل مضيق هرمز وباب المندب، بما يهدد حركة الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، وينعكس سلبًا على الأوضاع الاقتصادية والأمنية في مصر والمنطقة.

وطالب النائب، استنادًا إلى أحكام المادة (134) من الدستور والمادة (215) من اللائحة الداخلية للمجلس، بعقد جلسة عاجلة بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وكبار المسؤولين المعنيين، لمناقشة تطورات الموقف الراهن، واستعراض رؤية الحكومة المصرية للتعامل مع تداعيات هذا التصعيد، والإجراءات المتخذة لحماية المصالح العليا للدولة