أستاذ دراسات إيرانية: إذا قتل خامنئي سوف يتحول إلى أيقونة.. والدولة لن تنهار

علق الدكتور احمد لاشين أستاذ الدراسات الإيرانية، على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران صباح اليوم واستهداف إيران للقواعد الأمريكية في المنطقة.



وقال أحمد لاشين في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إيران تؤجل الإعلان عن أسماء القادة الذين قتلوا في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية ".



وتابع أحمد لاشين :" إيران لم تعلن عن أسماء القادة الذين قتلوا للحفاظ على الروح المعنوية "، مضيفا:" إذا قتل علي خامنئي سوف يتحول إلى أيقونة ولن تنهار الدولة ".



واكمل احمد لاشين :" على خامنئي ليس رجل دولة فقط لكنه رجل دين وإذا قتل سوف يتحول غلى أيقونة دينية وسيلتف حوله المجتمع الإيراني ".

ولفت احمد لاشين :" فكرة اغتيال القيادات في إيران تعتبر نظرة غربية لا تفهم طبيعة المجتمع الإيراني ".