بسبب وجود تصدعات| إخلاء 46 شقة داخل عقارين سكنيين بدمنهور في البحيرة

قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة، منذ قليل ، بإخلاء عمارتين سكنيتين خلف مدرسة العسكرية بمدينة دمنهور، وذلك بعد رصد تشققات وتصدعات في الجدار الفاصل بين العقارين، بما يمثل تهديدًا مباشرًا على أرواح السكان.

وأوضح مصدر مسؤول أن قرار الإخلاء شمل 46 شقة سكنية، وتم اتخاذه بشكل فوري كإجراء احترازي حفاظًا على روح وسلامة المواطنين، لحين الانتهاء من الفحص الفني واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف المصدر أنه تم فصل أحد المرافق الخدمية عن العقارين كإجراء أمني لمنع وقوع أي مخاطر محتملة، مشيرًا إلى أن أعمال الإخلاء تمت في إطار من التعاون الكامل بين الحماية المدنية والوحدة المحلية بمدينة دمنهور، مع تأمين الموقع ومنع تواجد المواطنين بالقرب من المباني المتضررة.

وأكدت الأجهزة المعنية أنه تم إرسال لجنة فنية متخصصة لفحص المبنيين وبيان أسباب التشققات والتصدعات، وإعداد تقرير فني شامل يحدد مدى سلامة العقارين والإجراءات الواجب اتخاذها.

وشددت الجهات المختصة على أن سلامة المواطنين تأتي على رأس الأولويات، مع استمرار المتابعة الميدانية حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والفنية اللازمة.