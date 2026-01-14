قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

صحة البحيرة: غلق 18 منشأة خاصة وإنذار 40 أخرى خلال حملات تفتيشية

صحة البحيرة
صحة البحيرة
ساندي رضا

قامت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية والمعايير المهنية والرقابية، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان تقديم خدمات طبية آمنة وبجودة عالية.

قامت مديرية الصحة بالبحيرة، من خلال فرق العلاج الحر بالمديرية، بتنفيذ حملات رقابية مكثفة خلال أسبوع، حيث تم المرور على عدد (127) منشأة طبية خاصة متنوعة، وأسفرت الحملات عن

تنفيذ 18 قرار غلق لمنشآت مخالفة لاشتراطات الترخيص أو تُدار بدون ترخيص، بالإضافة إلى استصدار  25 قرار غلق آخر جارٍ تنفيذها، وفحص 5 شكاوى والرد عليها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،

كما تم توجيه 40 إنذارًا لمنشآت طبية خاصة بها بعض السلبيات غير الجسيمة، مع منحها مهلة لتلافي الملاحظات وتصويب أوضاعها، إلى جانب تحرير عدد محضر تسريب نفايات طبية، وإصدار 4 تراخيص لمنشآت طبية خاصة.

وأكدت محافظ البحيرة على  استمرار الحملات الرقابية بكافة مراكز ومدن المحافظة دون تهاون، لضبط منظومة الرعاية الصحية الخاصة، ومنع أي تجاوزات قد تهدد صحة وسلامة المواطنين.

البحيرة محافظة البحيرة صحة البحيرة

