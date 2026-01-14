البحيرة: ضبط 30 شيكارة سماد يوريا مدعم و500 لتر سولار داخل محطة بدون ترخيص

تواصل محافظة البحيرة، بقيادة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال، للتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي هذا السياق، نفذت مديرية التموين بالبحيرة، برئاسة الأستاذ محمد هدية، حملات تموينية مكثفة بإيتاي البارود، أسفرت عن ضبط 30 شيكارة سماد يوريا مدعم خاص بوزارة الزراعة ومحظور تداوله بالأسواق خارج الجمعيات الزراعية، بالإضافة إلى ضبط 500 لتر سولار داخل عهدة باطنية بدون ترخيص و 50 شيكارة علف مجهول المصدر، كما تم تحرير محضر غلق لمستودع غاز لمخالفته مواعيد العمل الرسمية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.